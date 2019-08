FOTO:»Kokoš« razkosana, popravki sledijo

Ljubljana – Nova teritorialna delitev Slovenije je tu: predvideva enajst pokrajin, oblikovanih po mestnih občinah, meje med njimi so začrtane, Ljubljana je samostojna, druge štejejo od 10 do 34 občin, Štajerska je »razkosana« na tri pokrajine, kar je »ljudski glas« že pripisal strahu pred »veliko Štajersko« - vse skupaj pa je le osnutek, ki bo doživel še precej popravkov. Čeprav številni župani že zdaj oporekajo pokrajinski »umestitvi«, kot jo predlaga strokovna skupina za pripravo zakonskega predloga o ustanovitvi pokrajin pod vodstvom Boštjana Brezovnika, pravnika in izrednega profesorja mariborske Univerze, ...