Katja Kokot: Enaka merila tudi za Resnico

»Če določena dejanja obsojam pri drugih strankah, jih bom obsojala tudi pri naši,« je v videu, objavljenem na omrežju X, dejala vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot. Nasprotovanje prodaji slovenskih zemljišč tujcem je izrazila po objavi posnetka, na katerem je predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanović govoril o pridobitvi donatorja za nakup občinskega zemljišča za pravoslavno cerkev v Kranju. Ali se njene besede nanašajo prav na ta primer, Kokotova ni pojasnila.

V ponedeljkovi objavi je Kokotova navedla, da menda postaja »tvegan politični kapital«, ker se ne strinja z vsem in ne namerava podpirati »vsega, kar se dogaja zdaj«. Pri tem je poudarila, da morajo enaka merila veljati za vse, tudi za njeno stranko.

»Nimam rada dvojnih meril,« je dejala in izrazila odločno nasprotovanje vsakomur, ki si prizadeva za prodajo slovenske zemlje tujcem, pri njej sodeluje ali jo podpira. Dodala je, da je svoje stališče pripravljena zagovarjati javno.

V ozadju posnetek o zemljišču v Kranju

Njena objava sledi posnetku, na katerem je Stevanović dejal, da je s svojo funkcijo pridobil donatorja za nakup občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na istem posnetku govoril o možnosti spremembe namembnosti zemljišča »po hitrem postopku«. Donator naj bi bil poslovnež iz Bosne in Hercegovine Mladen Milanović - Kaja.

Kokotova v objavi ni navedla, komu konkretno očita dvojna merila oziroma na katero prodajo zemljišča se sklicuje. V torek, 3. novembra, se ni odzvala niti na prošnjo STA za dodatna pojasnila. Neposredna povezava med njenimi očitki in načrtovanim projektom v Kranju tako ostaja nepojasnjena.

Todorović: V stranki ni sporov

Tudi v vodstvu stranke in poslanski skupini so bili pri odzivih zadržani. Iz Stevanovićevega kabineta so vprašanja preusmerili na predstavnike za odnose z javnostmi stranke in poslanske skupine, od koder STA odgovorov ni dobila.

Namestnik vodje poslanske skupine Nedeljko Todorović je na novinarski konferenci o interventnem zakonu za razvoj Slovenije dejal, da je treba pojasnila o besedah Kokotove iskati pri njej. Zatrdil pa je, da sporov v stranki ni.

Poslansko skupino medtem čaka kadrovska sprememba. Po odstopu Borisa Mijiča bo v prihodnjih dneh v poslanske klopi sedla Martina Haring. Todorović je ocenil, da bo nova poslanka dodana vrednost skupine. Vsebinskega pojasnila o opozorilih njene vodje stranka za zdaj ni podala.