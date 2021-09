Kolektivna varnost nad osebnimi željami

V nadaljevanju preberite:

Tuji in domači strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da je zadostna precepljenost prebivalstva edini izhod iz pandemije covida-19. A ker prošnje in lepe besede, kot kaže, pri določenem delu prebivalstva ne zaležejo, se pojavljajo tudi že opozorila, da bi bilo za zagotavljanje normalnega življenja potrebno obvezno cepljenje (za začetek) vsaj za nekatere skupine ljudi in poklice.



Že priporočljivo cepljenje pri določenemu delu ljudi vzbuja pomisleke – tako zaradi strahu pred zadostno varnostjo cepiv, v tem vidijo celo zaroto farmacevtskih družb in politike, kot zaradi pravnih pomislekov, predvsem ugodnosti, ki so jih deležni cepljeni. Izpostavljajo še, da bi bilo obvezno cepljenje protiustavno. Nekateri ga označujejo celo za zločin proti človeštvu. Znanstvena in medicinska stroka sta svoje povedali, besedo pri morebitnem zaostrovanju ukrepov na področju cepljenja pa bodo imeli gotovo tudi pravniki.