FOTO:Kolesarji in varuhi narave v en glas proti vladi

Spremljali smo v živo: »Vlada je pod pretvezo epidemije izvedla državni udar«

FOTO: Leon Vidic

»Pod pretvezo epidemije državni udar«

FOTO: Leon Vidic

Opozicija napovedala protiamandma

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic

Množici protestnikov na kolesih, ki nasprotujejo avtoritarnim potezam vlade, so se na Trgu republike in ulicah središča prestolnice pridružili protestniki za naravo. Te je že drugič v tednu na ulice pognalo sprejetje amandmaja stranke SNS na zakon o ohranjanju narave, ki drastično zaostruje pogoje za vstop nevladnih organizacij v javnem interesu ohranjanja narave v postopke.Med glasnim cingljanjem, hupanjem in žvižganjem so odmevali vzkliki Lopovi, vzklika Narave ne damo pa tokrat ni bilo slišati, vendar je bilo videti več transparentov s trpkimi sporočili krojilcem »nove« okoljske politike.»Vlada ropa proračun, dela kraval v zdravstvu, ko pa se je spravila na okolje, je dregnila v osje gnezdo,« je povedaliz gibanja Balkan River Defence, v katerem so pred obravnavo amandmaja na odboru organizirali torkov protest pred parlamentom.Profesoricase je shoda udeležila na kolesu: »Vsak petek sem tu, ker mislim, da je vlada pod pretvezo epidemije izvedla državni udar. Ta protest je izjemno kulturen, ljudje se odzivajo zaradi socialnih težav, kar je velikanska škoda, saj menim, da ima Slovenija zdravo jedro in da bi nekateri morali v arhiv zgodovine. To, kar se dogaja, je napovedal že Slavoj Žižek, imenuje se recept za katastrofo. Za odrom epidemije, ki je prinesla socialno krizo, poteka tudi ekonomska, zdaj pa se ji je pridružila še ekološka. Vendar je tu veliko zdravih mladih, nekontaminiranih z binarnim razmišljanjem dobro-slabo, ki hočejo dobro tudi za otroke, in so sposobni to državo pripeljati iz krize.«»Gremo v napačno smer, gremo proti prepadu namesto zelenim politikam. Ljudem je treba dati možnost naravnega življenja in zdravega prehranjevanja,« je razlog za udeležbo na protestu navedlaPoslanci odbora za infrastrukturo, okolje in prostor so sporni amandma na zakon o ohranjanju narave, ki omejuje delovanje nevladnih organizacij, sprejeli kljub temu, da so v svoje e-poštne nabiralnike v štirih dnevih sprejeli 11.000 sporočil, naj ga zavrnejo – tudi to akcijo so sprožili v Balkan River Defence –, in kljub opozorilom zakonodajno-pravne službe državnega zbora, da je amandma neustaven. S spremembo gradbene zakonodaje v okviru drugega paketa pomoči so enaki omejujoči pogoji obveljali za nevladne organizacije z javnim interesom ohranjanja okolja. Strokovnjaki opozarjajo, da spremembe kršijo ustavo, zakonodajo in aarhuško konvencijo.Člani odbora za infrastrukturo so v torek sicer sprejeli tudi amandma na amandma SNS, ki ga je predlagala SMC. Ta predlaga, da lahko status nevladne organizacije v javnem interesu ohranjanja narave pridobi tudi organizacija, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, če ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za trajnostno upravljanje naravnih virov, zavarovanih območij ali če opravlja javno službo zaščite, reševanja in pomoči. S tem bi status kljub novim, zaostrenim pogojem obdržale nekatere večje nevladne organizacije.O amandmaju in noveli zakona o ohranjanju narave mora glasovati še državni zbor, točka je na dnevnem redu plenarne seje 25. maja. Opozicijske stranke lahko sprejetje še »minirajo« z vložitvijo amandmaja, s katerim bi zahtevale črtanje predlaganega amandmaja ali nadomestitev z ustreznejšim. V Levici so napovedali, da bodo predlagali črtanje amandmaja, v LMŠ, da se bodo podpisali pod njihov predlog, v SD pa, da bodo k noveli zakona predlagali amandma, da se obstoječe pravice nevladnih organizacij ohranijo.