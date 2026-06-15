Kolesarji se vračajo: po protestu s črno kocko nova akcija pred upravno enoto

Protestna kolesarska skupščina bo danes ob 13. uri pred Upravno enoto Ljubljana na Linhartovi cesti pripravila simbolično ustanovno javno sejo parlamentarne preiskovalne komisije. Z akcijo želijo podpreti pobudo za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, so sporočili organizatorji.

Napovedani protest sledi vrsti akcij, ki jih je skupščina organizirala po oblikovanju nove vlade. Med odmevnejšimi je bil majski protest pred državnim zborom, ko so aktivisti na Trg republike pripeljali veliko črno kocko kot simbol afere Black Cube in domnevnega vpliva izraelskega podjetja na slovensko politično dogajanje.

Organizatorji tudi tokrat napovedujejo simbolično akcijo, s katero želijo opozoriti na pomen parlamentarne preiskave in po njihovem mnenju nujnost razjasnitve okoliščin afere Black Cube. Več podrobnosti o vsebini protesta naj bi predstavili na samem dogodku.

Pobudniki referenduma pri tem nadaljujejo zbiranje podpisov. Eden vidnejših predstavnikov Protestne kolesarske skupščine Jaša Jenull je na družbenih omrežjih podpornike pozval, naj pomagajo doseči mejo 10.000 podpisov že do konca tedna. »Ga še nimate? Jutri brž na upravno enoto, kjer oddate overjen podpis proti politični policiji in si zraven brezplačno uredite možnost digitalnega podpisovanja od doma. Ljudje imamo moč, samo uporabiti jo moramo,« je zapisal.