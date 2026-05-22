Protestna črna kocka pred DZ (VIDEO)

Še pred glasovanjem o novem mandatarju so se na Trgu republike pred poslopjem parlamenta zbrali nasprotniki Janeza Janše in njegove politike. T. i. protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado v obdobju epidemije covida-19, je namreč za 11. uro napovedala simbolično akcijo. Glede na fotografije veliko ljudi ni bilo.

Po trgu se je tako dopoldne vozilo kolo, postavljeno v središče velike črne kocke. Na njej so bili napisi Izdajalska vlada in Projekt je podprla država Izrael. Iz kockaste konstrukcije so predvajali posnetke mnogih izjav poslancev strank nove koalicije in stranke Resnica kot njene podpornice, med njimi Janše, prvaka Demokratov Anžeta Logarja, poslanke Resnice Katje Kokot in predsednika DZ in Resnice Zorana Stevanovića. Z njimi so organizatorji shoda poskušali »z lastnimi besedami politikov najbolj nazorno možno predstaviti njihovo izdajo volivk in volivcev, ki so jim verjeli«.

Voznika vozila, ki je iz kocke izstopil z masko Benjamina Netanjahuja, je popisala tudi policija. Po poročanju N1 naj bi mu napisali globo v višini 160 evrov.

Prepričani so namreč, da se z današnjim dnem »spet podajamo v mračno obdobje kratenja svobode govora, napadov na neodvisnost medijev, zlorabe javnih institucij, krčenja delavskih in socialnih pravic ter uničevanje javnega zdravstva za dobičke najbogatejšega enega odstotka«. Zato je po njihovem mnenju »nujno potrebno simbolično dejanje upora«.

Protest FOTO: Voranc Vogel

Janši med drugim očitajo sodelovanje z agencijo Black Cube pred marčnimi parlamentarnimi volitvami, prepričani so, da je z Janševim mandatarstvom »resno ogrožena mednarodna suverenost države«. Menijo tudi, da Janša do vlade prihaja »s prevaro volivcev, s prelomljenimi predvolilnimi zavezami in lansiranjem satelitskih strank, ki so bile tokrat še posebej brez sramu pri predvolilnem sprenevedanju in laganju«.

Za med 15. in 17. uro pa je javni shod na Trgu republike napovedal tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah v DZ kandidiral za poslanca na listi Alternative za Slovenijo. K shodu, ki ga je poimenoval Prevara volivcev, je pozival na družbenih omrežjih, prijavil pa ga je tudi na upravno enoto.