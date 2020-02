Količine blagovnih rezerv so tajne, ne povečujejo jih

»Zavod je zadolžen za oblikovanje državnih blagovnih rezerv, namenjenih zagotavljanju potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in v vojni,« pravijo na Zavodu za blagovne rezerve. Kolikšne so te rezerve, pa je tajen podatek.Na zavodu ne ocenjujejo razmer. »Za ocene, kako hude so razmere, so pristojne druge službe, denimo ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in drugi,« pojasnjujejo. »Zavod za blagovne rezerve je kot izvajalska ustanova, tako kot vedno, v pripravljenosti, da v okviru svoje gospodarske javne službe izpolni naloge, ki ...