FOTO:Količinski rekord je že padel, morda bo tudi cenovni

Z Japoncem izgubili stik

Les so na prizorišče dovažali zgodaj zjutraj, da težki tovornjaki ne bi poškodovali tal. FOTO: Mateja Kotnik

Izjemni primerki tudi iz državnih gozdov

Slovenj Gradec – Organizatorji 14. licitacije najboljše hlodovine, največje v srednjem delu Evrope, so zaključili s podaljšanim dovozom lesa na prizorišče licitacije v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Pred vrati so kupci. Prvi prihajajo na Koroško v soboto. In imeli bodo kaj izbirati. Naprodaj so rekordne količine izjemno kvalitetnega lesa, več kot šest tisoč hlodov, tudi iz Avstrije in Hrvaške.Med prvimi, ki si bodo ogledali ponudbo lesa, bodo kupci iz Italije, Avstrije in Nemčije. »Po naših informacijah iz Italije prihaja kar devet novih,« je povedaliz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline. V roke bodo dobili katalog z informacijami o vrsti, dolžini, debelini in kubaturi posameznih hlodov. Kupci, ki prihajajo na dražbo v družbi vsaj enega, če ne dveh ali celo več strokovnjakov za les, bodo potrebovali najmanj dva, nekateri celo tri dni za odločitev, za nakup katerega hloda se bodo potegovali in koliko so pripravljeni zanj odšteti.Pisne ponudbe za posamezni hlod morajo oddati do 4. februarja in jih po oddaji ne morejo več spreminjati. Hlod je prodan tistemu kupcu, ki zanj ponudi največ. Lani je največ lesa, kar četrtino razpoložljivih količin, kupil kupec iz Kitajske. Sicer je devetintrideset kupcev oddalo 12.375 ponudb. »Kitajski kupec tudi letos prihaja na dražbo, medtem ko za kupca z Japonske nismo več prepričani, saj smo z njim izgubili stik,« pravi Jeromel.Organizatorji dražbe, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, napovedujejo, da so velike možnosti za nov cenovni rekord, ki zdaj znaša 17.912 evrov za hlod gorskega javorja rebraša, drevesne vrste, ki je bila zmagovalec vseh dosedanjih licitacij.»Z Notranjske in Savinjske regije so na dražbo pripeljali dva izjemno lepa gorska javorja rebraša, za katera ocenjujem, da bosta dosegla visoko ceno. Natančno jo bodo odločili kupci,« napoveduje Jože Jeromel. Večje količine lesa so na dražbo pripeljali lastniki gozdov iz Avstrije, na njej z zelo debelimi črnimi topoli, ki so jih razložili s pomočjo posebnih dvigal, sodelujejo tudi Hrvati.Družba(SiDG) je letos na dražbo pripeljala 95 kubičnih metrov izjemne hlodovine, in sicer iz vseh poslovnih enot od Postojne prek Kočevja in Ljubljane do Maribora. »Od drevesnih vrst bomo na dražbi poskušali prodati hlodovino gorskega javorja, hrasta doba in gradna, smreke, velikega jesena, bukve in lipe. Še posebej veliko pričakujemo od nekaj izjemnih primerkov gorskega javorja in hrasta izjemnih dimenzij (več kot trije kubični metri). Lani, ko smo se dogodka udeležili prvič, smo na dražbi v Slovenj Gradcu prodali skupno 50,79 kubičnega metra, skupna vrednost prodanega lesa je bila 26.342 evrov brez DDV. Najvišjo vrednot 3760 evrov za kubični meter brez DDV je dosegel hlod gorskega javorja iz območja Bohorja,« so sporočili iz SiDG.Javna razglasitev rezultatov licitacije in dan odprtih vrat bo 19. februarja.