FOTO:Količki sredi polj spet razburili Braslovčane

Vlada Janeza Janše je aprila leta 2008 kot najustreznejšo traso hitre ceste med avtocesto A1 in Velenjem potrdila traso med Šentrupertom in Velenjem (F2), ob koncu še enega mandata leta 2013, pa odločila, da se priprava državnega prostorskega načrta (DPN) za to in še sredinsko traso ustavi zaradi varstva kmetijskih zemljišč, varovanja narave in nesprejetosti v lokalnem okolju. A je vlada Mira Cerarja natanko dve leti pozneje odločila, da se priprava načrta nadaljuje ravno za traso F2, brez dodatnih analiz.Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je med zaslišanjem povedal, da se bo, med drugim, zavzel za prioritetno gradnjo ...