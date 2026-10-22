Koliko bodo stale smučarske vozovnice in kje so jih pocenili

Slovenski smučarski centri se po uspešni poletni sezoni že pripravljajo na zimsko. Večina začetek smučarske sezone napoveduje za konec novembra ali prve dni decembra, če bodo to seveda dopuščale razmere. Tudi smučarske vozovnice so že v predprodaji in jih bo mogoče še nekaj dni ali tednov kupiti po nižji ceni, nato bodo veljale redne. Objavljeni ceniki kažejo, da bodo dnevne vozovnice v povprečju dražje za dva evra, se pa najdejo tudi smučišča, ki so vozovnice pocenila. Cene rednih dnevnih vozovnic za odrasle bodo letos na večjih slovenskih smučiščih stale od 41 do 50 evrov, v predprodaji pa jih je še mogoče kupiti po tri do celo pet evrov ceneje. Seveda pa smučišča poleg tega ponujajo tudi sezonske vozovnice in različne pakete zanje, kot so družinski ali kombinacija z nastanitveno ...