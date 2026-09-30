Koliko dejansko stane pošiljanje paketov v tujino in koliko traja?

Primerjalna analiza cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev pri prenosu paketov v čezmejnem poštnem prometu, ki jo je izvedla Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) kaže, da se ponudbe med izvajalci precej razlikujejo. Poleg tega se napovedana cena ali rok dostave ne ujema vedno z dejansko izkušnjo.

Agencija je aprila poskusno poslala pakete lažje od dveh kilogramov iz Ljubljane v Zagreb. Najcenejša storitev (pri ponudniku DPD) je stala 11,50 evra, paket pa je bil dostavljen v slabem dnevu, najhitrejša storitev (Kurirček) je paket dostavila v manj kot dveh urah, vendar je stala 248,88 evra, ugotavlja Akos. Sicer je dostava večinoma trajala od 20 ur do dva dni, pri Pošti Slovenija pa kar šest dni.

Primerjava s podatki, pridobljenimi pred pošiljanjem, je pokazala nenavadna odstopanja odstopanja. V enem primeru je bila dejanska cena nižja od napovedane (11,50 namesto 15,01 evra), v drugem pa je paket potoval šest dni namesto napovedanih tri do štiri, opozarja Akos.

Pred pošiljanjem je priporočljivo preveriti predvideni rok dostave in ali je res zagotovljen. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pred pošiljanjem je priporočljivo preveriti predvideni rok dostave in ali je res zagotovljen ter ali ali izvajalec paket prevzame na vašem naslovu in kdaj. Nekateri ga namreč prevzamejo šele naslednji dan po naročilu, opaža Akos.

V primerjavi z letom 2025 so roki prenosa večinoma ostali nespremenjeni ali so se spremenili za približno en dan. Cene analiziranih storitev so se v povprečju zvišale za dobrih pet odstotkov, pri najhitrejšem pošiljanju pa kar za 8,5 odstotka.

V analizo so bila vljučena podjetja Pošta Slovenije, DHL Ekspres, DPD, GLS, UPS Adria in Kurirček. Pri dejanskem prenosu blaga v Zagreb se je za najcenejšega ponudnika izkazal DPD, sledi Pošta Slovenije, ki je bila sicer pri pošiljanju daleč najpočasneješa, na tretjem mestu pa je GLS. Daleč najhitrejši ponudnik je bil Kurirček, ki je paket dostavil v manj kot dveh urah, vsi ostali so potrebovali več kot dan.