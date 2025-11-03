  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Koliko sredstev smo v Sloveniji namenili za romsko problematiko

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Za 25 občin z evidentiranimi romskimi naselji je država vsako leto zagotovila dodatna sredstva – okvirno osem do devet milijonov evrov na leto za skupino občin. Poleg tega so za specifične programe (večnamenski romski centri, infrastruktura v romskih naseljih) razpisana ločena sredstva (več milijonov evrov). FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Za 25 občin z evidentiranimi romskimi naselji je država vsako leto zagotovila dodatna sredstva – okvirno osem do devet milijonov evrov na leto za skupino občin. Poleg tega so za specifične programe (večnamenski romski centri, infrastruktura v romskih naseljih) razpisana ločena sredstva (več milijonov evrov). FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Pija Kapitanovič
    3. 11. 2025 | 11:53
    3. 11. 2025 | 12:12
    9:35
    A+A-

    V nadaljevanju preberite

    Romska naselja in društva v Sloveniji lahko sredstva za svoje delovanje in razvoj pridobivajo iz več različnih javnih in evropskih virov. Financiranje je razpršeno med državnimi uradi, ministrstvi, občinami in evropskimi skladi, kar pomeni, da denar prihaja iz več smeri, odvisno od vrste dejavnosti – od gradnje infrastrukture do kulturnih, izobraževalnih in socialnih programov.

    Najpomembnejši državni vir je Urad Vlade RS za narodnosti, ki redno financira Svet romske skupnosti Republike Slovenije, zveze in lokalna društva. Sredstva namenja predvsem za delovanje organizacij, kulturne in medijske projekte ter raziskovalne dejavnosti. Na leto gre za približno 300.000 do 400.000 evrov, namenjenih neposredno romskim organizacijam.

    Pomembno vlogo ima tudi ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki razpisuje sredstva za izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v evidentiranih romskih naseljih – torej za vodovod, kanalizacijo, ceste in električno omrežje. Denar v teh primerih prejmejo občine, vendar so projekti izvedeni v naseljih, kjer živijo romske skupnosti.

    Svoje razpise objavljajo tudi druga ministrstva. Pomemben del sredstev prihaja tudi z občinske ravni. Občine z evidentiranimi romskimi naselji prejemajo povečano povprečnino – to pomeni, da iz državnega proračuna dobijo približno 3,5 odstotka več sredstev kot občine brez romske populacije. Denar lahko uporabijo za infrastrukturo, komunalne storitve, zaposlovanje Romov ali podporo lokalnim društvom. Nekatere občine, kot je Novo mesto, za to namenijo tudi do 800.000 evrov na leto.

    Poleg nacionalnih in občinskih virov so pomembni tudi evropski skladi. Iz Evropskega socialnega sklada plus (ESF+) se financirajo programi za izobraževanje, zaposlovanje in socialno vključevanje Romov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa projekti za izboljšanje življenjskih pogojev in infrastrukture. Romska društva lahko sodelujejo tudi v razpisih programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), namenjenega človekovim pravicam in enakosti, ter v občasnih razpisih norveškega in švicarskega finančnega mehanizma. Dodatno so v preteklosti projekte sofinancirale tudi mednarodne fundacije, kot je Open Society Foundations, ter organizacije, kot sta UNDP in Svet Evrope, predvsem na področjih izobraževanja, kulture in raziskav.

    V nadaljevanju članka preberite, koliko konkretno je prejela vsaka od 25 občin z evidentiranimi romskimi naselji, koliko so občine prejele za infrastrukturo romskih naselij in koliko denarja je razdelil Svet romske skupnosti Republike Slovenije.

     

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po napadu v Novem mestu

    Šutarjev zakon: gre za smiselne predloge ali poceni populizem?

    Odvetnik in specialist za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar je povedal, da skuša vlada s populističnimi prijemi takoj rešiti težave, ki so se kopičile 35 let.
    Anja Intihar 29. 10. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po tragediji

    Predsednica Pirc Musarjeva po smrti Aleša Šutarja na pogovor v Novo mesto

    Med sogovorniki bosta župan Gregor Macedoni in romski svetnik Duško Smajek, predsednica pa bo obisk sklenila z prižigom sveče v spomin na umrlega.
    1. 11. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sožitje

    Anticiganizem ni mnenje, temveč oblika rasizma

    Nasilje ne glede na etnično pripadnost storilca ali žrtve nikoli ne sme postati opravičilo za nove delitve, linč in kolektivno stigmatizacijo
    30. 10. 2025 | 18:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po napadu v Novem mestu

    Kaj prinaša Šutarjev zakon in kakšen je njegov namen?

    Namen zakona je zagotoviti učinkovitejšo zaščito državljanov, zmanjšanje kriminala in izboljšanje pogojev za reševanje socialnih problemov.
    29. 10. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tjaša Rener

    Nakup kmetije je bil še najmanjša težava. Pravo delo se je začelo z obnovo

    Umetniška kmetija v Panovcih je unikaten prostor sredi idilične prekmurske narave. Vodita jo Tjaša Rener in Alex Papp.
    Aljaž Vrabec 2. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    RomiRomska problematikajavni razpiskomunalna infrastruktura

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Umrl je Giancarlo Miranda, nekdanji predsednik uprave Intesa Sanpaolo Bank

    Leta 2014 je bil imenovan za predsednika nadzornega sveta Združenja bank Slovenije.
    Janez Tomažič 3. 11. 2025 | 13:53
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Avtobiografija We Did Ok, Kid

    Anthony Hopkins: V sebi imam hudiča

    V novi avtobiografiji britanska igralska legenda Anthony Hopkins razkriva, da so se vrstniki norčevali iz njega, in zavrača diagnozo Aspergerjev sindrom.
    3. 11. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Slovo džentlemena

    Hvala, prijazni stric iz Amerike

    Kljub svojim neizpolnjenim željam v slovenskem nogometu Milan Mandarić ni bil le brezsrčen tujec in stranski igralec.
    Gorazd Nejedly 3. 11. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kdo je št. 2 v 1. SNL?

    Mariborčani so največji izzivalci Celjanov

    Na vrhu slovenske nogometne lige dva štajerska kluba. Trenerja Alberta Riero vneto vabijo v Srbijo
    Gorazd Nejedly 3. 11. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izredna seja državnega zbora

    Pirc Musarjeva pozvala Rome, da prevzamejo del odgovornosti za nastale razmere

    Predsednica republike je v govoru med drugim poudarila, da se na stroki utemeljeni, učinkoviti in pravični zakoni ne sprejemajo čez noč.
    3. 11. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Slovo džentlemena

    Hvala, prijazni stric iz Amerike

    Kljub svojim neizpolnjenim željam v slovenskem nogometu Milan Mandarić ni bil le brezsrčen tujec in stranski igralec.
    Gorazd Nejedly 3. 11. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kdo je št. 2 v 1. SNL?

    Mariborčani so največji izzivalci Celjanov

    Na vrhu slovenske nogometne lige dva štajerska kluba. Trenerja Alberta Riero vneto vabijo v Srbijo
    Gorazd Nejedly 3. 11. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izredna seja državnega zbora

    Pirc Musarjeva pozvala Rome, da prevzamejo del odgovornosti za nastale razmere

    Predsednica republike je v govoru med drugim poudarila, da se na stroki utemeljeni, učinkoviti in pravični zakoni ne sprejemajo čez noč.
    3. 11. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    »Nehvaležno se je hvaliti z visoko odpornostjo in mahati z rdečo cunjo«

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo