Koliko sredstev smo v Sloveniji namenili za romsko problematiko

Romska naselja in društva v Sloveniji lahko sredstva za svoje delovanje in razvoj pridobivajo iz več različnih javnih in evropskih virov. Financiranje je razpršeno med državnimi uradi, ministrstvi, občinami in evropskimi skladi, kar pomeni, da denar prihaja iz več smeri, odvisno od vrste dejavnosti – od gradnje infrastrukture do kulturnih, izobraževalnih in socialnih programov.

Najpomembnejši državni vir je Urad Vlade RS za narodnosti, ki redno financira Svet romske skupnosti Republike Slovenije, zveze in lokalna društva. Sredstva namenja predvsem za delovanje organizacij, kulturne in medijske projekte ter raziskovalne dejavnosti. Na leto gre za približno 300.000 do 400.000 evrov, namenjenih neposredno romskim organizacijam.

Pomembno vlogo ima tudi ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki razpisuje sredstva za izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v evidentiranih romskih naseljih – torej za vodovod, kanalizacijo, ceste in električno omrežje. Denar v teh primerih prejmejo občine, vendar so projekti izvedeni v naseljih, kjer živijo romske skupnosti.

Svoje razpise objavljajo tudi druga ministrstva. Pomemben del sredstev prihaja tudi z občinske ravni. Občine z evidentiranimi romskimi naselji prejemajo povečano povprečnino – to pomeni, da iz državnega proračuna dobijo približno 3,5 odstotka več sredstev kot občine brez romske populacije. Denar lahko uporabijo za infrastrukturo, komunalne storitve, zaposlovanje Romov ali podporo lokalnim društvom. Nekatere občine, kot je Novo mesto, za to namenijo tudi do 800.000 evrov na leto.

Poleg nacionalnih in občinskih virov so pomembni tudi evropski skladi. Iz Evropskega socialnega sklada plus (ESF+) se financirajo programi za izobraževanje, zaposlovanje in socialno vključevanje Romov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa projekti za izboljšanje življenjskih pogojev in infrastrukture. Romska društva lahko sodelujejo tudi v razpisih programa CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), namenjenega človekovim pravicam in enakosti, ter v občasnih razpisih norveškega in švicarskega finančnega mehanizma. Dodatno so v preteklosti projekte sofinancirale tudi mednarodne fundacije, kot je Open Society Foundations, ter organizacije, kot sta UNDP in Svet Evrope, predvsem na področjih izobraževanja, kulture in raziskav.

