FOTO:​Koliko in kdaj več za starše novorojencev

Ljubljana – Koliko bodo po novem najnižje »porodniške« in s kakšnim zneskom bo država izrekala dobrodošlico novorojencem? Do njihovih staršev bo država v prihodnje bolj darežljiva, kot je bila, ni pa še povsem jasno, za koliko, za skupino tistih, ki niso (dovolj) prispevali v blagajno za starševsko varstvo, pa je vprašanje tudi, od kdaj. Zaradi številnih dopolnil še ni mogoče napovedati, kakšna bo končna verzija novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki jo bodo v državnem zboru obravnavali v torek.Vsi bi za družine seveda radi dali več in še več, vendar so proračunska sredstva omejena, pred ...