Koliko izobraženi so volivci stranke SDS, koliko stari volivci Svobode?

Vpogled v demografske značilnosti volilnega telesa na podlagi analize podatkov raziskav, ki jih za Delo pripravlja Inštitut Mediana, pokaže, da imata koalicijski stranki Gibanje Svoboda in SD zelo podobno starostno strukturo volivcev. Približno polovica volivcev obeh strank je starejših od 60 let.

Levosredinske stranke bolj skrbijo trendi med mladimi volivci, ki jih v zadnjih letih merijo druge raziskave med mladimi. Te kažejo vrednostni obrat predvsem moške populacije do 30 let na desno. Rezultati ankete Barometer zaenkrat sicer kažejo, da se kar 75-odstotkov volivcev, starejših od 60 let, redno udeležuje volitev, v starostni kategoriji od 25 do 34 let pa delež rednih volivcev znaša le 36-odstotkov.

Pri izobrazbenem profilu podatki kažejo, da bolje izobraženi volivci pogosteje podporo izražajo levosredinskim strankam. Visoko izobraženih je med volivci stranke Prerod Vladimirja Prebiliča 63-odstotkov, Demokratov 53-odstotkov, Piratske stranke 47-odstotkov ter skupne liste Levice in Vesne 42-odstotkov. Na drugi strani stranko SDS podpira dobra tretjina volivcev z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo.