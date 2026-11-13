Koliko je letos stalo glasovanje na domu in po pošti, ne ve nihče

V Sloveniji smo letos volili poslance v državni zbor in odločali o štirih referendumih. Po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je na marčevskih državnozborskih volitvah na domu glasovalo 529 volivcev, na referendumih 11. oktobra pa 249. Pri tem niso pojasnili, ali gre za volivce, ki so za takšno obliko glasovanja le zaprosili pri okrajni volilni komisiji, ali za tiste, ki so doma tudi dejansko oddali svoj glas. Zanimalo nas je še, koliko volivcev je glasovalo po pošti in koliko so dejansko znašali letošnji stroški glasovanja na domu in po pošti. Iz uradnih podatkov je razvidno, da je bilo na parlamentarnih volitvah v volilnem imeniku vpisanih 1.695.249 volilnih upravičencev, na »super referendumsko nedeljo,« 11. oktobra, pa jih je bilo 1.697.377. Za glasovanje po pošti v Sloveniji ...