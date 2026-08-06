Koliko je pri nas politične volje za uvedbo menstrualnega dopusta?

V Črni gori so pred dnevi ženskam omogočili menstrualno odsotnost z dela. Zaposlene posameznice, ki jih pestijo določene ginekološke težave oziroma močne menstrualne bolečine, bodo lahko koristile do dva dneva plačane odsotnosti na mesec. Ureditev, ki so jo sprejeli črnogorski poslanke in poslanci, ne pomeni splošnega dodatnega dopusta za vse zaposlene ženske, pač pa je pravica, vezana na zdravstveno stanje in težave, ki jih povzročajo določene ginekološke bolezni. Veljala bo za ženske s sekundarno dismenorejo – menstrualnimi bolečinami, povezanimi z diagnosticiranimi ginekološkimi obolenji.

Pri nekaterih ženskah so bolečine ali pridružene težave ob menstruaciji tako hude, da jim onemogočijo delovanje. Pogosto kljub različnim močnim analgetikom pomoč iščejo v urgentni ginekološki ambulanti. Ali v Sloveniji obstaja politična volja za ureditev po vzoru Španije in Črne gore?