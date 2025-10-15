Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

Gibanje Svoboda je stranka, katere ustanovitev, še bolj pa uspeh na volitvah leta 2022, je spodbudilo nasprotovanje politiki vlade Janeza Janše.

Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.

Hkrati se je začel višati delež tistih, ki stranke zagotovo ne bi volili.

Od oktobra leta 2023 zbuja Gibanje Svoboda tako več odpora, kot uživa podpore, septembra pa je bilo tistih, ki Gibanja zagotovo ne bi volili (26,6 odstotka) že skoraj dvakrat toliko kot tistih, ki bi stranki dali svoj glas (14,6 odstotka).

Podatki so vzeti iz rezultatov javnomnenjske raziskave Barometer, ki jo za medijsko hišo Delo opravlja institut Mediana.