Koliko milijonov evrov bo izgubila Slovenija zaradi blokade izjave?

»Odločitev izraelske vlade za nadaljevanje nezakonitega projekta naselij E1 je nesprejemljiva. Lani sem pozvala Evropo k ukrepanju in predlagala vrsto ukrepov. Za številne Evropejce je boleče, da državam članicam ni uspelo zbrati potrebne večine za enoten odgovor. Ko je Evropa razdeljena, ne more spremeniti poteka dogodkov.« Tako ostro se je predsednica evropske komisije Urusla von der Leyen posredno odzvala tudi na slovensko blokado skupne izjave EU, ki bi obsodila gradnjo za Izrael strateško zelo pomembnega nezakonitega projekta E1 za Zahodnem bregu. Po odmevni slovenski blokadi skupne izjave pred nekaj tedni so se pojavili številni komentarji, da utegne blokada Slovenijo najbolj udariti tam, kjer jo najbolj boli – torej pri pogajanjih za novi večletni finančni okvir (MFF) za obdobje ...