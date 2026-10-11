Koliko milijonov nas stane referendum in koliko so plačani ljudje na voliščih?

Referendumska nedelja, na kateri volivci odločajo o štirih vprašanjih, zahteva obsežno organizacijo po vsej državi. Poleg priprave glasovnic in volišč je treba zagotoviti delo volilnih odborov in komisij, predčasno glasovanje, pošiljanje gradiva ter informacijsko podporo. Več referendumskih vprašanj na isti dan ne pomeni nujno štirikratnih stroškov, saj se številna opravila opravijo skupaj.

Izvedba referendumov državo stane več milijonov evrov, največji del stroškov pa predstavljajo nadomestila članom volilnih organov. Pomemben delež so tudi poštne storitve, tisk in distribucija glasovnic ter organizacija volišč. Na zadnjem primerljivem zakonodajnem referendumu so bili stroški ocenjeni na 6,6 milijona evrov, od tega naj bi približno 3,7 milijona evrov namenili nadomestilom volilnim organom. Koliko prejme predsednik volilne komisije, koliko namestnik in koliko člani?