Koliko predsednikov je v Slovenijo pripeljala Pirc Musar in koliko Kučan?

Ljubljana in Brdo pri Kranju gostita največji državniški dogodek letos v Sloveniji in enega največjih sploh. Predsednica republike Nataša Pirc Musar gosti 12 predsednikov evropskih držav skupine Arraiolos. Ta združuje predsednike, ki v svojih državah nimajo izvršnih pooblastil. Leta 2002 je takratni predsednik Milan Kučan prav tako na Brdu pri Kranju gostil 16 predsednikov iz srednjeevropskega okolja. Slovenija prvič od ustanovitve skupine leta 2003 gosti evropske predsednike z neizvršnimi pooblastili, povezane v neformalno skupino Arraiolos, ki že več kot dve desetletji omogoča poglobljeno izmenjavo pogledov o najpomembnejših vprašanjih evropske in mednarodne politike. Skupina ima šestnajst predsednikov držav članic EU, v nasprotju z omenjeno srednjeevropsko skupino pa se razteza od ...