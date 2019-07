Koliko so vredne ustavne pravice šolajočega se otroka

Financiranje javnega programa, ki ga izvaja zasebna šola, deli Slovenijo. V prispevku se bom poskušal ograditi od političnih vprašanj in predstaviti, kaj je privedlo do zapleta, kaj je naloga države in o kakšnem znesku se politiki prerekajo. Postavil se bom v položaj šolajočega se otroka, njegovih pravic in obveznosti.Otroku ustava nalaga obveznost osnovnošolskega izobraževanja. Obveznost države pa je, da financira njegovo osnovnošolsko izobraževanje, in to ne glede na to, v katero oziroma kakšno šolo hodi. Pravice in obveznosti tako otroka kot države določa 57. člen ustave: »Izobraževanje je svobodno. Osnovnošolsko ...