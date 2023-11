Koliko stroškov imamo v resnici z avtom, lahko zdaj tudi izračunamo

V okoljski organizaciji Focus, ki je koordinator gibanja Evropski podnebni pakt v Sloveniji, so danes začeli ozaveščevalno akcijo, s katero želijo spodbuditi k premisleku o vsakodnevnih potovalnih navadah. Ljudi zato vabijo, da si s spletnim kalkulatorjem izračunajo stroške lastništva in rabe avtomobila ter količino izpustov ogljikovega dioksida, ki jih z vozilom povzročijo na letni ravni. Akcija poteka pred prihajajočim svetovnim dnem trajnostnega prometa, ki bo 26. novembra.

Promet je pri nas največji vir izpustov toplogrednih plinov, saj jih v ozračje prispeva kar 33 odstotkov. Za nameček so se izpusti iz prometa v letih 1986–2019 v Sloveniji skoraj potrojili. Da bi torej sledili skupnemu cilju, Evropskemu zelenemu dogovoru, katerim se je Evropa leta 2019 zavezala, da postane do leta 2050 prva podnebno nevtralna celina na svetu, bo potrebno, kot so navedli v Focusu, kar 90-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa.

Spodbuda za izbiro drugih načinov prevoza

S kalkulatorjem in štirinajstdnevno akcijo si zato prizadevajo motivirati čim več ljudi, da bi se namesto za nakup avtomobila raje odločili za najem ali deljenje (»car sharing«) oziroma da svoj avtomobil uporabljajo čim bolj racionalno in vsako pot z avtomobilom dobro premislijo, sploh če je krajša od petih kilometrov. »Navsezadnje so prav slovenska gospodinjstva v samem vrhu EU po deležu proračuna, ki ga namenijo za mobilnost (17 odstotkov), konec leta 2022 pa je bilo registriranih več kot 1,2 milijona avtomobilov.« V Focusu upajo, da bodo izračuni kalkulatorja – tako visoki finančni izdatki kot velika količina izpustov ogljikovega dioksida, dovolj dobra spodbuda za izbiro načinov prevoza, ki so cenejši in podnebju bolj prijazni.

V Focusu upajo, da bodo izračuni kalkulatorja dovolj dobra spodbuda za izbiro načinov prevoza, ki so cenejši in podnebju bolj prijazni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Veliko ljudi negativno preseneti izračun, koliko mesecev morajo delati vsako leto samo za to, da so lastniki avtomobila. Mnogi, ki imajo ustrezne alternative, so se mu zaradi tega tudi že odpovedali. Nezanemarljiv pa je tudi okoljski odtis, saj je premikanje z avtomobilom energetsko in ogljično zelo neučinkovito, še posebej če se v njem vozimo sami,« je poudarila strokovna sodelavka v Focusu Marjeta Benčina.