Slovenski učitelji delajo 41 ur na teden. Koliko od tega so v razredu?

Kako je v Sloveniji razporejen delovni čas učiteljev v osnovnih in srednjih šolah ter profesorjev na fakultetah – koliko časa namenijo poučevanju, pripravam, ocenjevanju in drugim delovnim obveznostim, kot so roditeljski sestanki ali administrativno delo? Podatki kažejo, da neposredno poučevanje predstavlja približno polovico njihovega delovnega časa, preostanek pa pade na druge delovne naloge. Podatki, ki jih je za Delo posredovalo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, se opirajo tudi na raziskavo Talis 2024, ki jo je vodila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), v Sloveniji pa jo je izvedel in koordiniral Pedagoški inštitut, in je največja mednarodna raziskava o učiteljih in ravnateljih. Zajema njihove delovne pogoje, poučevanje in druge vidike njihovega ...