Zmeda je nastala zaradi štetja vseh različnih tipov ventilatorjev

V ljubljanskem UKC jih imajo 289

Ventilatorji so bili eden najbolj ključnih medicinskih pripomočkov za obvladovanje epidemije bolezni covid-19. Ob začetku krize marca jih je bilo v bolnišnicah domnevno veliko premalo glede na naraščajoče število okužb v prvih tednih, da bi zagotovili uspešno zdravljenje. Zato so jih pristojni naročili, a nadaljnji razvoj dogodkov in novinarska razkritja so pokazali, da so bili nekateri naročeni ventilatorji neustrezni oziroma manj ustrezni.Minister za zdravjeje na novinarski konferenci pojasnil, da so zaradi interpretacij, da bi kupovali več ventilatorjev, kot jih je bilo potrebno in nekaterim tako delali usluge, naročili analizo celotne slike. Ugotovili so, da je v Sloveniji trenutno 680 ventilatorjev, od tega jih je za zdravljenje bolezni covid-19 primernih 439. Od začetka krize so jih naročili 185. 13. marca so imeli v vseh bolnišnicah na voljo 495 vseh ventilatorjev.Kardiologz UKC Ljubljana je pojasnil, da so marca najprej prešteli vse intenzivne postelje in naredili strategijo covid bolnišnic in intenzivnih enot, ki so sestavljene iz primerne postelje, respiratorja, monitorjev, infuzijskih črpalk in izobraženega osebja. Respirator je pomembne del in sestavil je komisijo, ki je dobila ponudbe za respiratorje, je povedal Noč. Dobili so 109 ponudb, strokovno ustreznih je bilo 13. Pojasnil je, da za zdravljenje covida niso primerni transportni ali otroški respiratorji, ampak morajo biti zelo specifični. Transportne respiratorje bi po njegovih besedah denimo uporabili, ko ne bi imeli ničesar drugega.K sreči se ni zgodil scenarij iz Italije in se ni zgodila preobremenitev zdravstva, je nadaljeval. Ko so opazili, da je najhujše že za nami, so znova analizirali potrebe po ventilatorjih. »V prvi fazi se ni vedelo, kaj bo,« je dejal.Zmeda glede števila ventilatorjev je po besedah Noča nastala ravno zaradi štetja vseh različnih ventilatorjev, ki so na voljo za različne načine uporabe.Iz UKC Ljubljana so danes sporočili, da so 13. marca letos državnemu zboru posredovali seznam, ki je zajemal vse razpoložljive ventilatorje (tudi otroške, otroške do 30 kg, otroške transportne, ventilatorje z možnostjo transporta in ventilatorje za kratkotrajne ventilacije), skupna številka na ta dan je bila 243.Številka se je nato spreminjala dnevno zaradi dobav opreme, ki so jih naročili v UKC Ljubljana in državnih blagovnih rezervah. Danes je skupno število ventilatorjev 289, od tega je za potrebe obvladovanja covida 19 po oceni stroke primernih 171 (med njimi 18 otroških).