Zaradi uskladitve dohodninskih olajšav in davčne lestvice se bo obdavčitev plač v letu 2027 znižala za 6,225 odstotka. Zaposleni s povprečno slovensko bruto plačo bo na leto prihranil približno 150 evrov oziroma dobrih 12 evrov na mesec.

Zaposleni s povprečno slovensko plačo bo prihodnje leto zaradi višjih dohodninskih olajšav in spremenjenih meja davčnih razredov plačal približno 150 evrov manj dohodnine na leto. Če bo njegova bruto plača ostala nespremenjena, bo imel vsak mesec na voljo približno 12,53 evra več.

Povprečna bruto plača v Sloveniji je septembra letos znašala 2711,48 evra, neto pa 1698,84 evra, kažejo podatki Statističnega urada. Če zaposleni brez vzdrževanih družinskih članov tudi prihodnje leto prejema enako bruto plačo, bo po izračunih na podlagi novih davčnih pravil na leto plačal približno 150 evrov manj dohodnine. Prihranek je posledica uskladitve splošne olajšave in premika meja dohodninskih razredov.

Ne gre za zvišanje bruto plače, temveč za nižjo davčno obremenitev. Ob predpostavki enake bruto plače in dvanajstih enakih mesečnih izplačil bo zaposlenemu po plačilu prispevkov in dohodnine ostalo nekoliko več denarja.

Uskladitev z rastjo plač

Ne gre za novo davčno ugodnost, temveč za zakonsko predvideno usklajevanje olajšav in dohodninske lestvice. Namen je preprečiti, da bi zaposleni zaradi nominalne rasti plač samodejno plačevali več dohodnine, čeprav se njihova kupna moč ni povečala v enakem obsegu.

Za leto 2027 se bodo olajšave in meje dohodninskih razredov zvišale za 6,225 odstotka. Uskladitev je določena na podlagi 75 odstotkov rasti povprečne bruto plače junija letos v primerjavi z junijem lani, ki je znašala 8,3 odstotka. Zakon o dohodnini sicer določa, da mora biti uskladitev najmanj 50-odstotna, če je rast povprečnih plač pozitivna.

Splošna olajšava se bo zvišala s 5551,93 na 5897,54 evra. Zvišale se bodo tudi dodatna splošna olajšava in olajšave za vzdrževane družinske člane, hkrati pa se bodo premaknile meje dohodninskih razredov. Davčne stopnje ostajajo nespremenjene.

Več olajšav tudi za starše

Prihranek pri dohodnini bo odvisen od višine plače in uveljavljanja olajšav. Starši bodo zaradi zvišanja olajšav za vzdrževane otroke prihranili še več. Zaposleni s povprečno bruto plačo in enim otrokom bo ob predpostavki, da olajšavo uveljavlja sam, na leto plačal 198,86 evra manj dohodnine, z dvema otrokoma pa 251,57 evra manj.

Ministrstvo za finance skupno razbremenitev ocenjuje na 168 milijonov evrov. Minister za finance mora usklajene zneske olajšav in novo dohodninsko lestvico objaviti najpozneje decembra.