Kolone na štajerski vpadnici so bile kljub delom krajše

»Slišalo se bo neverjetno, ampak pretočnost se ni poslabšala,« je na vprašanje o vplivu del med Šentjakobom in Domžalami odgovoril Zvonko Zavasnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu. Kolona je bila celo krajša kot sicer. »To potrjuje, da je sistem dinamičnega upravljanja hitrosti pravilen in da lahko z določanjem hitrosti vsaj v določeni meri vplivamo na pretočnost. Naš sistem dinamičnega upravljanja tehnično deluje, a zaradi obnašanja ­voznikov nima pravega učinka.«

Odsek med Domžalami in Šent­jakobom je eden od prometno najbolj obremenjenih v državi. Kako so dela na tem odseku zaradi preoblikovanja odstavnega pasu v vozni pas vplivala na pretočnost?

Slišalo se bo neverjetno, ampak pretočnost se ni poslabšala. Pred zaporo smo imeli pri Kompoljah [med Lukovico in Blagovico, kjer so na območju nekdanje cestninske postaje Darsovi prostori] enkrat ali dvakrat na teden kolono vozil. Med deli se to ni več dogajalo, saj je bila kolona krajša. To kaže, da je pretočnost na avtocesti najboljša pri približno osemdesetih kilometrih na uro. Zaradi del je bila omejitev hitrosti proti Ljubljani najprej šestdeset kilometrov na uro in potem osemdeset kilometrov na uro. Pričakovali smo, da bodo vozniki iz Domžal imeli bistveno več težav pri vključevanju na avtocesto. Omejitev osemdeset kilometrov na uro omogoča lažje vključevanje v promet, četudi imajo nekoliko krajši pospeševalni pas.

Pri tako majhni varnostni razdalji, kot jo imajo vozniki tovornjakov, ne bi mogli odreagirati niti profesionalni dirkači, je opozoril Zvonko Zavasnik. Foto Dars

Večjo pretočnost torej povezujete z nižjo hitrostjo?

Tako je. O tem smo se posvetovali tudi s Prometnotehniškim inštitutom. Ob vzpostavitvi zapore je pretočnost praviloma slabša, kar smo pričakovali tudi v tem primeru.

Kakšne nauke ste dobili iz tega za prihodnost?

To potrjuje, da je sistem dinamičnega upravljanja hitrosti pravilen in da lahko z določanjem hitrosti vsaj v določeni meri vplivamo na pretočnost. Naš sistem dinamičnega upravljanja tehnično deluje, a zaradi obnašanja voznikov nima pravega učinka. Če zaradi zapore pustimo ob strani štajerski krak, vozniki na gorenjskem, dolenjskem in primorskem kraku enostavno ne upoštevajo predpisanih hitrosti s portalov. Če bi upoštevali omejitve, bi bil pritisk na konec kolone manjši in pretočnost boljša. Vendar zdaj vozniki ne verjamejo, da bodo hitreje prispeli na cilj, če bodo upoštevali omejitve.

To je proces, ki ga lahko primerjamo z reševalnim pasom. Pred desetimi leti je bilo vzpostav­ljanje reševalnega pasu katastrofalno, danes pa to ni več težava.

Voznike bo torej treba vzgajati?

Tako je. A to je evolucijski proces, ki zahteva čas. V Avstriji so se vozniki navadili dinamičnega upravljanja hitrosti; na dunajski obvoznici ta sistem deluje. Vozniki tam vozijo od osemdeset do devetdeset kilometrov na uro in tudi policija dovoljuje nekaj kilometrov na uro višje hitrosti.

Boste vzgajali tudi s pomočjo policije?

Žal se verjetno drugače ne da. Tudi v drugih primerih smo videli, da korenček ni dovolj, mora biti tudi palica. Zato pričakujemo pomoč policije.

Ste te deležni?

Policisti se trudijo, a to ni dovolj. Pričakovali bi več pomoči. Če bi bilo več nadzora, bi tudi ljudje ta sistem vzeli bolj resno. Če ni nadzora, je temu primerno tudi obnašanje voznikov. To se vidi povsod. Ob nadzoru pretežkih tovornjakov jih policija nekaj kaznuje in potem preostali bolj upoštevajo omejitve glede bremena. A to je kratkega daha, ko končajo nadzor, je kmalu spet vse po starem.

Letos smo na mejnem prehodu Vrtojba imeli nesrečo, po kateri so policisti ugotovili, da je voznik v treh urah prepeljal petsto kilometrov iz Bosne do Vrtojbe.

Se je promet zaradi del med Domžalami in Šentjakobom zmanjšal?

Na tem odseku nismo zaznali padca prometa, na celotni štajerski avtocesti pa je 0,6 odstotka manj povprečnega letnega dnevnega prometa. To je pri okoli 62.000 vozilih zanemarljivo. Po drugi strani se je promet na dolenjski avtocesti povečal za osem odstotkov, vendar je ta bistveno manj prometna od štajerske, s približno 20.000 vozili v povprečju na dan. Na celotnem avtocestnem omrežju smo letos zaznali 1,1 odstotka več prometa.

Kateri so najpogostejši vzroki

za nesreče na avtocestah?

Hitrost in varnostna razdalja. Predvsem slednjo bi dal na prvo mesto. Tudi sami verjetno precej uporabljate avtocesto in opazite majhno varnostno razdaljo med tovornjaki. Pri takšni varnostni razdalji ne bi mogli odreagirati niti profesionalni dirkači. Izpostaviti moram še distrakcije voznikov, denimo zaradi uporabe mobilnih telefonov.

Zakaj se tako pogosto dogajajo vožnje v nasprotno smer?

Na to vprašanje niti mi ne znamo natančno odgovoriti. Vsako vožnjo v napačno smer analiziramo, kaj je naredil voznik, kakšni sta signalizacija in prometna oprema, ali je avtomatska detekcija prometa zaznala vožnjo v nasprotno smer … V določenih primerih tega ni mogoče preprečiti, saj voznik na uvozu iz različnih razlogov, denimo raztresenosti, alkohola, drog, naredi napako. Imamo tudi primere, ko so vozniki na avtocesti polkrožno obračali, na kar sploh ne moremo vplivati.

Kako pogosto se to zgodi?

Ne velikokrat, a pred tremi leti, denimo, so bili zaradi polkrožnega obračanja trije ljudje mrtvi. Največja težava vožnje v nasprotno smer je, da voznik sploh ne ve, da vozi v napačno smer, in pelje po prehitevalnem pasu tistega, ki vozi v pravo smer.

Izločanje je treba začeti pravočasno. Ko je klanec nekoliko bel, je že pozno. Ko začnemo izločanje, namreč hitro preteče pol ure, da so policisti, cestninski nadzorniki in vzdrževalci s prometno signalizacijo na točki izločanja. Če močno sneži, lahko v pol ure nastanejo velike težave. FOTO: Blaž Samec

Zakaj voznikov ne ustavi niti rdeča luč pred predorom?

Predvidevamo, da zato, ker na avtocesti ne pričakujejo, da se jim bo prižgala rdeča luč. Ti primeri so redki, a na avtocesti se rdeča luč ne prižge kar tako, bodisi je v predoru nesreča, bodisi požar, bodisi vožnja v napačno smer. Če zaznamo vožnjo v napačno smer ali kakršenkoli drug večji dogodek, se sproži avtomatska zapora predora, dokler se ne ugotovi, ali je zadeva resnična ali je morda bil lažni alarm. Slednji se zgodi vsake toliko časa, čeprav so sistemi seveda zelo zanesljivi. Tudi meni se je zgodilo, da sem se zaradi rdeče luči nad predorom ustavil na voznem pasu, pa je na prehitevalnem pasu nadaljevalo pot v trojanski predor najmanj deset vozil. Čeprav vozniki niso vedeli, kaj se je zgodilo v predoru.

Kateri ukrepi za varnost so ­najbolj koristni?

V zadnjih letih smo ogromno naredili na področju varnostne infrastrukture, od nove prometne signalizacije oziroma obnavljanja prometne signalizacije do dodat­nih portalov, ki jih nameščamo, in naletnih zaključnic z mehovi. Toda odgovornost morajo prevzeti tudi vozniki. Naj povem primer: letos smo na mejnem prehodu Vrtojba imeli nesrečo, po kateri so policisti ugotovili, da je voznik v treh urah prepeljal petsto kilometrov iz Bosne do Vrtojbe. To je nepredstavljivo.

Dars v zimski sezoni opozarja na nujnost zimskih pnevmatik. So pri upoštevanju tega bolj problematični vozniki tovornjakov?

Tako je, problematični so predvsem tuji tovornjaki. Ko se tak tovornjak ustavi v klancu, v snegu ne more več speljati in se, v žargonu povedano, največkrat prelomi, tako da zasede vse prometne pasove. Zato je pomembno, da izvajamo zimsko službo dovolj zgodaj, da se dejansko ne zgodi situacija, ko se tovornjak v klancu ustavi. Tudi avtomobili se ustavijo, denimo, v vrhniškem klancu. Nato se za njimi hitro ustavi deset, petnajst vozil in med njimi je gotovo eno, ki ne spelje več, kot bi moralo.

To ne ustavi le prometa, ampak tudi zimsko službo.

Tudi zimska služba je otežena, zato poskušamo hitreje začeti izločanje tovornjakov. O tem smo seznanili tudi avtoprevoznike, ker je tudi zanje bolje, da so izločeni, kot da se zgodi nenadzorovan dogodek, ko je reševanje bistveno težje in se naredi deset- ali večdesetkilometrska kolona. Izločanje je treba začeti pravočasno. Ko je klanec nekoliko bel, je že pozno. Ko začnemo izločanje, namreč hitro preteče pol ure, da so policisti, cestninski nadzorniki in vzdrževalci s prometno signalizacijo na točki izločanja. Če močno sneži, lahko v pol ure nastanejo velike težave.