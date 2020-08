Kolone vozil se vračajo s Hrvaške

Čeprav bi množično izmenjavo turistov na Hrvaškem v normalnih okoliščinah pričakovali šele konec tedna, ob pričakovani uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam v Sloveniji in uvrstitve Šibeniško-kninske in Splitsko-dalmatinske županije na rdeči seznam v Nemčiji , že danes poročajo o dolgih kolonah vozil, še posebej proti meji s Slovenijo, poroča spletni portal index.hr.Na cestninski postaji Lučko blizu Zagreba od popoldneva nastaja gneča v smeri od obale proti notranjosti države.Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je za zdaj največja gneča na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je po zadnjih podatkih za vstop osebnih vozil v Slovenijo treba čakati do eno uro.Promet je po navedbah Hrvaškega avtokluba (Hak) povečan tudi na Istrskem ipsilonu proti mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje, na Krškem mostu ter na cestah proti posameznim mejnim prehodom.