Komaj začel se je, pa se je že zgodil incident

Začetek 39. festivala LGBT filma v Ljubljani je pospremil incident. Kot so sporočili iz Društva Škuc, je skupina mladih iznad vhoda v Kinodvor strgala mavrično zastavo in jo zažgala.

»Ker dogodka ne moremo razumeti kot umetniški peformans v čast LGBT filmu, pozivamo pristojne organe, da ukrepajo, javnost pa, da obsodi tovrstne napade,« so zapisali.

»Vandalizem požiganja mavričnih zastav žal ni nič novega, zato pa toliko bolj kaže, kako nujno je, da LGBTQIA+ skupnost govori o nesprejemanju in nasilju, ki ga doživlja,« so po homofobnem napadu zapisali v Društvu Škuc, ki organizira festival LGBT filma.

Kot so izpostavili, je prav zaradi tega nasilja LGBTQIA+ skupnost primorana ustvarjati varne prostore, v katerih lahko brez strahu spregovori. »Pri Festivalu LGBT filma pa javno opozarjamo na družbeno stanje v Sloveniji in po svetu, tudi skozi umetnost, skozi film,« so dodali.

Festival se je v Ljubljani začel danes, do 17. decembra pa bodo na njem prikazali 24 igranih celovečernih in dokumentarnih ter 19 kratkih filmov iz 27 držav. V središče so tokrat postavili južnokorejski film. Festival bo potekal na treh lokacijah po mestu.