FOTO:Komentar Ivana Simiča: Koalicijska pogodba in davki

Slovenija je 13. septembra dobila 13. vlado. Število 13 naj bi bilo nesrečno, a kljub temu upamo, da ni vedno tako. Novo vlado bomo ocenjevali predvsem po tem, kaj bo dobrega naredila za državljane, gospodarstvo in druga področja, ki vplivajo na naše življenje. Prebral sem koalicijsko pogodbo, ki so jo podpisali konec avgusta, in jo v nadaljevanju analiziram predvsem na področju davkov in z davki povezanimi zadevami. Kot je znano, je ta takoj po podpisu povzročila kar nekaj razburjenja podjetnikov, ki niso zadovoljni s predvidenim zvišanjem davka od dohodkov iz kapitala. Tako so se podjetniki v teh dneh sestali tudi s predsednikom države. V razgovoru so mu izrazili svoje ...