Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Na Delu bomo v prihodnjih tednih analizirali pogovore in soočenja kandidatov pred državnozborskimi volitvami 22. marca. Prvo televizijsko soočenje predstavnikov parlamentarnih strank se je sinoči odvilo na RTV Slovenija, vendar ga je v veliki meri zaznamovala odsotnost dveh pomembnih akterjev - Janeza Janše iz Slovenske demokratske stranke (SDS) in Jerneja Vrtovca iz Nova Slovenija (NSi).

Kako soočenje komentira Delov analitik Uroš Esih?

»Soočenje je delovalo uvodno, tipajoče, mestoma celo antiklimaktično. Brez predstavnikov dveh ključnih strank desnega pola je razprava izgubila ostrino in značilno polarizacijo, ki sicer zaznamuje slovenski politični prostor. V studiu so prevladovali previdni nastopi in zadržane konfrontacije, razlike pa so se kazale predvsem znotraj leve sredine,« je med drugim dejal Uroš Esih. Edini izrazitejši predstavnik desnega pola je bil Anže Logar, ki je po Esihovi oceni soočenje izkoristil za dodatno utrjevanje svojega položaja.

Kako prvo soočenje na nacionalni televiziji komentira Delov analitik Uroš Esih? FOTO: RTV/Zaslonski Posnetek

Zanimiv je bil tudi nastop Vladimirja Prebiliča, predsednika nove stranke Prerod. Deloval je umirjeno, celo državniško, posebej prepričljiv pri temah geopolitike in varnosti.

Premier Robert Golob je nastopil v zadržanem, skoraj voditeljskem slogu. Osredotočil se je na dosežke in reforme svoje vlade ter se izognil neposrednemu dvoboju z Logarjem, s čimer mu ni želel dodatno dvigovati politične teže. Po Esihovi oceni je šlo za premišljeno taktiko prvega komunikatorja vladnih dosežkov.

»Han je manevriral med socialo in gospodarstvom.« FOTO: Marko Feist Foto Marko Feist

Predsednik Socialni demokratije deloval energično in rutinirano. Tokrat je opustil svoje značilne, bolj ljudske fraze ter pazljivo manevriral med socialdemokratskimi poudarki in interesi gospodarstva.

Koordinator Levica Luka Mesec je bil umirjen, a manj izrazit, kot bi morda pričakovali glede na težo projektov, ki jih je njegova stranka soustvarjala v vladi. Ostal je na splošni, normativni ravni, brez odločnejšega poudarka svojih političnih dosežkov.

Posebno dinamiko je imel odnos med Mescem in Miha Kordiš, danes vodjo projekta Mi socialisti.

Celoten komentar prvega soočenja je na voljo v zgornjem posnetku.

Naslednje soočenje bo že v ponedeljek na komercialni televiziji, kjer bo dinamika najverjetneje drugačna. Na Delu jo bomo ponovno podrobno analizirali.