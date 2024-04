Komentar zbledel, policija dela naprej

Čeprav se je v javnosti k sreči debata, ki je ponekod mejila že na paniko, glede vse prej kot ustreznega komentarja na spletnem portalu, v katerem je avtor kmalu po strelskem pohodu v šoli na Finskem podoben scenarij napovedoval tudi pri nas, umirila, pa to nikakor ne pomeni, da policija primera ne raziskuje naprej. Če bodo avtorja odkrili, pa je drugo vprašanje, kakšna sankcija bo glede na veljavno zakonodajo sploh mogoča.

Kot pravi Robert Ferenc, namestnik generalnega direktorja policije, so pričakovanja javnosti, kaj bo policija storila v takšnih primerih, zelo velika, a opozarja, da lahko ukrepajo le, če so za to izpolnjeni pogoji. Ker preiskava še poteka, podrobnosti niso znane, a Ferenc miri, da policija dela z vso skrbnostjo in odgovornostjo. Kot pravijo vodilni, ničesar, sploh ko gre za morebitno ogroženost otrok, prav ničesar ne prepuščajo naključju.

Generalni direktor policije Senad Jušić je ob tem zagotovil, da so slovenske šole varne, soodgovorni za varnost otrok pa smo prav vsi. Ob tem, kako takšne informacije in dogodki vplivajo na javnost, imajo eno pomembnejših nalog tudi mediji, in sicer z verodostojnim poročanjem. »Tudi v tem primeru ste odigrali zelo pomembno vlogo in se vam na tem mestu zahvaljujem,« je bil jasen. Prvi mož slovenske policije glede groženj in medvrstniškega nasilja pravi, da se za policijo to ne konča s koncem šolskega leta, ampak tovrstne primere obravnavajo in ukrepajo tudi v času počitnic, saj šola nikakor ni edini prostor, kjer se to dogaja.

Ukrepajo lahko le, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. Ključnega pomena sta preventiva in opazovanje otrok. Vse več zaznanih groženj in nasilništva med mladimi.

Varnost se začne doma

Varnost otrok in mladostnikov se sicer začne že doma, kjer morajo otroci slišati tiste prve osnovne informacije glede nesprejemljivega obnašanja do vrstnikov in v družbi nasploh, prav tako pa je treba otroka opazovati in reagirati ob morebitnih odklonskih ravnanjih. V vzgojo otrok, kot pravijo na policiji, se seveda ne morejo vpletati, lahko pa s svojim znanjem pomagajo in svetujejo.

Damir Urek z uprave uniformirane policije je pojasnil, da policija že vrsto let aktivno sodeluje na področju ozaveščanja in preprečevanja vseh oblik nasilja med otroki in mladostniki. »Nudimo tako pomoč šolam, drugim izobraževalnim institucijam, kakor tudi družinam in žrtvam, res pa je, da je naša vloga včasih precej omejena, zlati zaradi zakonodaje,« pravi Urek in ob tem doda, da vse več prijav kaže tudi na pozitivne učinke preventive in ozaveščanja, saj je tako prej jasno, kje določana ravnanja mladostnikov presežejo mejo sprejemljivosti, žrtve pa tudi opogumijo k prijavi.

INFOGRAFIKA: Delo

O ukrepanju policije je Mitja Jager z uprave kriminalistične policije dodal, da so ravno na njihov predlog uspeli pri noveliranju zakona o kazenskem postopku, in sicer glede prikritih preiskovalnih ukrepov. »Ker gre ob tem za trk ob človekove pravice, je bilo treba dobro preštudirati ustavnopravne kategorije, in vesel sem, da nam je to uspelo. Pri tovrstnih dejanjih se namreč večkrat prepletajo lažja kazniva dejanja, kot so denimo grožnje, s hudimi zoper življenje in telo,« je še povedal Jager. Ponovil pa je, da policija v zadnjem obdobju, tudi za omenjeni primer spletnega zapisa, ni ugotovila namere izvedbe hudih kaznivih dejanj.

Druga dimenzija, s katero se soočamo že nekaj časa, je virtualni svet.

Čeprav se slovenska policija po besedah Vladimirja Ilića usposablja in znanje prenaša na druge tudi za najtemačnejše scenarije, tako imenovane »amok situacije«, sta ključnega pomena preventiva in ozaveščanje tako otrok kot učiteljev v vseh izobraževalnih ustanovah. Na osnovnih in srednjih šolah na leto v sodelovanju s policijo izvedejo vrsto strokovnih posvetov, ni pa nobena skrivnost, da se je tudi zanimanje šol po morilskem pohodu na beograjski osnovni šoli povečalo.

Povečala se je senzibilnost za nasilje

Vinko Stojnšek z oddelka za mladoletniško kriminaliteto uprave kriminalistične policije pravi, da jih skrbi zlasti to, da število kaznivih dejanj groženj in nasilništva, ki jih storijo mladoletniki, narašča, a strokovnjaki so si ob tem edini, da je tudi senzibilnost večja, kot je bila nekoč, to pomeni, da je toleranca do takšnih dejanj manjša, zato je tudi več prijav. »Druga dimenzija, s katero se soočamo že nekaj časa, pa je virtualni svet. Tam zapisane opazke, žaljivke in grožnje imajo lahko še hujše posledice kot izrečene v živo,« je poudaril Stojnšek in sklenil, da je varnost otrok skupek več deležnikov, policija je le kamenček v mozaiku, a je njihova prednost v tem, da imajo izkušnje na terenu in v praksi, zato so vedno s svojimi nasveti pripravljeni pomagati vsem izobraževalnim institucijam.

Ob nedavnem primeru, ki je v šolske klopi naselil strah in paniko, so mnogi kar tekmovali, kdo bo s prstom pokazal na krivca za slabo komunikacijo in nepravilen pristop vseh služb. Tudi zato sta ministrstvo za šolstvo in ministrstvo za notranje zadeve kmalu po tem sklenila dogovor, kako bodo v prihodnje potekali komunikacijski kanali med šolami in policijo. Ti so za zdaj še v pripravi, ob tem pa državne institucije žal nimajo vpliva na komunikacijski kanal med starši in otroki, ki je v takšnih primerih morda še bolj ključen.