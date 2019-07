Mlajši bralci bi ob besedi komisar morda utegnili pomisliti, da gre za novejšo besedo, ki je vezana izključno na Evropsko unijo, pa seveda ni tako. Malo starejši se morebiti še spomnijo različnih vrst komisarjev iz bivše države, športne navdušence pogosto spravljajo ob živce odločitve komisarjev na kolesarskih in avtomobilističnih dirkah, ljubitelji televizijskih serij pa gotovo poznajo komisarja Rexa. Skratka, gre za besedo, ki jo v slovenščini poznamo že zelo dolgo, saj je bila izpričana vsaj že v 18. stoletju. Njen pomen se je skozi obdobja spreminjal, pri čemer pa je bolj ali manj nespremenjeno ostalo njeno bistvo, in sicer da označuje nosilca pomembne funkcije.V zadnjih letih je beseda komisar res verjetno najpogosteje mišljena kot termin s področja prava Evropske unije, ki je v Pravnem terminološkem slovarju (2018) definiran kot 'član Evropske komisije, zadolžen za določeno vsebinsko področje njenega dela, npr. za okolje, konkurenco, trgovino'. V zadnjih tednih se termin komisar v medijih pojavlja predvsem v zvezi z zapleti pri izbiri primernega kandidata za ta položaj, kar pa je morda lahko celo razumljivo. Če gre za pomembno funkcijo, je namreč verjetno prav, da se dobro premisli, kdo naj jo zasede. Seveda pa lahko samo upamo, da je v ozadju (tudi) vsebinski premislek in ne morda zgolj politično kupčkanje, ki se pogosto ravna le po pravilih kapitala in kaj hitro pozabi na človeka.Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Simon Atelšek.