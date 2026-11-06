Komisarka Marta Kos znova brez srečanja z Janezom Janšo

Evropska komisarka za širitev Marta Kos se bo danes sestala z najpomembnejšimi predstavniki države, pristojnimi za zunanje in evropske zadeve. V skoraj šestih mesecih, odkar je oblast prevzela četrta vlada Janeza Janše, se s premierjem še ni srečala. Kot kaže, srečanja morda ne bo niti do konca mandata te vlade. Evropska komisarka za širitev Marta Kos se bo danes na delovnem obisku v Sloveniji srečala s predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, na skupni seji odbora za zadeve Evropske unije in odbora za zunanjo politiko pa bo predstavila delovni program evropske komisije. Odkar je prisegla Janševa vlada, je to drugi obisk Marte Kos v Sloveniji. Hladni tuš na Bledu Prvi je bil na začetku septembra, ko je bil na Bledu strateški forum. ...