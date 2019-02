Komisarka Vestagerjeva v Ljubljano tudi na pogovore o NLB

Obisk komisarke Vestagerjeve v Sloveniji bo potekal 25. februarja.

Bruselj - Evropska komisarka za konkurenconaj bi že februarja obiskala Slovenijo in se z gostitelji med drugim pogovarjala o zavezah, povezanih s sanacijo NLB.To je v Bruslju napovedal minister za finance. Slovenija je sicer lani izpolnila zavezo o prodaji najmanj polovice NLB do konca lanskega leta. Ker ni bila izpeljana popolna prodaja 75 odstotkov minus ene delnice (rok za preostanek je sicer konec letošnjega leta), bi morala prodati svoj delež v NLB Vita.Slovenska vlada se bo po besedah Bertonclja zavzema, da banki ne bi bilo treba prodati zavarovalnice. Poleg tega želi odpravo omejitev na področju dejavnosti lizinga in faktoringa, ki veljajo za posebno donosne.Kot je pojasnil Bertoncelj, Sloveniji ni uspelo prodati le deset odstotkov od skupno zahtevane prodaje 75 odstotkov minus ene delnice. Delež bi prodala, a ni bilo interesa za nakup. V zameno za ublažitev zavez je, denimo, pripravljeno zamrzniti glasovalne pravice za neprodanih deset odstotkov minus ene delnice do prodaje najpozneje konec leta.»Za razvoj NLB bi bilo dobro, če bi se omejitve odpravile,« je povedal Bertoncelj. NLB se je sicer že sama odločila za zaprtje poslovalnic.Ali je v Bruslju dovolj pripravljenost na sklepanje takšnih kupčij, je povem negotovo. Logika evropske komisije glede NLB in drugih podobnih vprašanj je, da se morajo zaveze spoštovati. Pogovori med stranema potekajo na tehnični ravni.Obisk Vestagerjeve v Sloveniji naj bi sicer imel širše kot samo vprašanje NLB. Danska komisarka velja za pravo zvezdnico evropske komisije, saj se je uspešno spopadala z ameriškimi digitalnimi orjaki na čelu z Googlom. Nazadnje je dvignila veliko prahu s preprečitvijo združitve železniških divizij Siemensa in Alstoma.Pred evropskimi volitvami se omenja kot ena od kandidatk liberalnega tabora (Alde) za najvišje funkcije v EU.