  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Komisija predlaga, da se Robertu Golobu ne prizna imuniteta

    Robert Golob je državni zbor že obvestil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. Odločitev o tem pa bo DZ sprejel v sredo.
    Zahtevo za sodno preiskavo zoper Goloba zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje je Specializirano državno tožilstvo na ljubljansko okrožno sodišče vložilo oktobra lani. FOTO: Borut Živulovic/Reuters
    Galerija
    Zahtevo za sodno preiskavo zoper Goloba zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje je Specializirano državno tožilstvo na ljubljansko okrožno sodišče vložilo oktobra lani. FOTO: Borut Živulovic/Reuters
    STA
    1. 9. 2026 | 09:52
    1. 9. 2026 | 10:51
    3:36
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Mandatno-volilna komisija (MVK) DZ predlaga, da ne prizna imunitete prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je DZ že obvestil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. Odločitev o tem pa bo DZ sprejel v sredo.

    Golob je predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću in MVK v ponedeljek poslal dopis, v katerem pojasnjuje, da se ne bo skliceval na imuniteto ali podal zahteve za odločanje DZ o priznanju imunitete. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oz. da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega.

    image_alt
    Odvetnik Bobnarjeve: Potrditev, da je bila njena presoja pravilna

    »Sam namreč želim, da se kazenski postopek po dolgem predkazenskem postopku (od leta 2022) čim prej konča,« je dodal. Ker se ne namerava sklicevati na imuniteto, se mu sicer zdi odločanje DZ o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. Ob tem je navedel, da je pristojni organ dolžan DZ o uvedbi kazenskega postopka zoper poslanca zgolj obvestiti, predsednik DZ pa njega in ostale poslance ter MVK kot pristojno delovno telo.

    »Slednje torej ne pomeni, da je potrebno odločanje DZ. Enako velja v primeru, če je poslanec osumljen storitve hujšega kaznivega dejanja, za katerega je predpisana kazen zapora nad pet let. Takšno kaznivo dejanje namreč predstavlja okoliščino, ki narekuje tek kazenskega postopka tudi brez dovoljenja DZ,« je sklenil Golob. Kot je navedel, je Specializirano državno tožilstvo DZ oz. predsednika DZ obvestilo, da je zoper njega na pristojno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zaradi podanega utemeljenega suma, da je kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen nad pet let zapora.

    Gre za kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika, izhaja iz poročila MVK. Kot je v ponedeljek potrdil odvetnik Goloba Stojan Zdolšek, se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar, v kateri je nekdanja ministrica za notranje zadeve policiji naznanila očitke Golobu o domnevnem vmešavanju v delo policije.

    Robert Golob bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna. FOTO: Matej Družnik
    Robert Golob bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna. FOTO: Matej Družnik

    Golob je v dopisu Stevanoviću in MVK zapisal, da je prepričan, da njegovo ravnanje ni bilo v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo, ki se od predsednika vlade zahteva in da pri tem svojem ravnanju ni zagrešil kaznivega dejanja, ki se mu očita oz. nobenega kaznivega dejanja ter da bo to pred pristojnim sodiščem tudi dokazal.

    Zahtevo za sodno preiskavo zoper Goloba zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje je Specializirano državno tožilstvo na ljubljansko okrožno sodišče vložilo oktobra lani. Očitali so mu domnevno vmešavanje v delo policije. Sodišče o zahtevi še ni odločilo. Kot je v ponedeljek navedlo SDT, jih je sodišče 18. avgusta pozvalo, naj predložijo dovoljenje DZ za nadaljevanje postopka, saj je bil obdolženec po vložitvi zahteve za preiskavo izvoljen za poslanca in v tej funkciji uživa procesno imuniteto.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Novo šolsko leto

    Novo šolsko leto: Starši, bodite otrokovi sopotniki, a ne hodite namesto njih

    V osnovno šolo je vpisanih 186.687 učencev, v srednjo pa 88.000 dijakov.
    Špela Kuralt 1. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Čudimo, navdušujmo ter učimo se z otroki in mladostniki

    Večina prvošolčkov se še čudi rastlinam, živalim, sošolcem, učiteljici, svetu. Kdaj izginejo ljubezen, čudenje, navdušenje nad nečim novim, neznanim?
    Špela Kuralt 1. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Šanghaj

    Xi in Putin bolj enotna glede Irana kot glede Ukrajine

    Šanghajska skupina za sodelovanje ni varnostni blok, temveč je varnostni forum, ki pomaga ohranjati ravnovesje sveta
    Zorana Baković 1. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Kmetijski roboti

    Mariborski študenti razvili pametni sortirnik krompirja in zver, ki žre plevel

    Prototipa obetata razbremenitev in večjo konkurenčnost pridelovalcev.
    Maja Prijatelj Videmšek 1. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Tadej Pogačar v rokah kirurga bratov Marquez

    Direktor ekipe UAE Mauro Gianetti pravi, da bo o nadaljevanju sezone odločalo le zdravstveno stanje slovenskega šampiona.
    Miha Hočevar 31. 8. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Nad Dončićem so že navdušeni: Spremenil bo moje življenje

    Novi soigralci so po izletu v Slovenijo že v Združenih državah Amerike, Luka Dončić se jim bo pridružil v naslednjih tednih.
    31. 8. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako bi lahko Janševa vlada dosegla odstop komisarke iz Slovenije?

    Vlada nima možnosti, da sproži odpoklic komisarke Marte Kos. Lahko pa jo ignorira in s tem neformalno pritiska nanjo v upanju, da bi se sama odločila za odstop.
    Uroš Esih 31. 8. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Mladi junak Vuelte Jakob Omrzel pred novim izzivom: Ne vem, kako se bom odzval

    Mladi slovenski kolesar prvič v karieri nastopa na tritedenski dirki, že takoj pa je navdušil z borbenimi predstavami.
    Matic Rupnik 31. 8. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta prihodnosti: vse, kar potrebujete, na enem mestu (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    Promo Delo 1. 9. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 1. 9. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Vodenje družbe Petrol Srbija prevzema Vukadin Vukajlović

    Na mestu direktorja je nasledil Uroša Bidra, ki prevzema vodenje družbe Geoplin.
    1. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poročanje o ESG

    Novi sistem poročanja za podjetja, ki želijo bančno financiranje

    Z današnjim dnem se vzpostavlja aplikacija za zbiranje podatkov o ESG-vidikih poslovanja poslovnih subjektov.
    Nejc Gole 1. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Digitalna izkušnja

    Aplikacije povečujejo zanimanje za investiranje

    Uporabniki pričakujejo hitrost in preglednost, ponudniki pa morajo zagotavljati tudi visoko raven varnosti
    Nejc Gole 1. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Od kakovosti do tržne moči podjetij

    Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Robert Golobdržavni zborimunitetaTatjana BobnarZoran Stevanović

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Rokomet
    Rokomet

    Deja Ivanović: Ekipa Krima je mlada, igriva in željna dokazovanja

    V taboru rokometašic Krima potrebujejo čas in mir za uigravanje mlade ekipe tudi v težki ligi prvakinj.
    Peter Zalokar 1. 9. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vročina

    Tropske noči: Trst brez prave osvežitve skoraj dva meseca in pol

    Število tropskih noči narašča, pojavljajo pa se tudi v hladnejših krajih, kjer jih pred 40 leti sploh še ni bilo.
    1. 9. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Video
    Razno
    Podkast Moč politike

    Demoniziranje prejemnikov socialne pomoči in nesprijaznjenost z izgubo oblasti

    Asta Vrečko in Janez Žakelj sta v ostrem soočenju spregovorila o referendumih, sociali, RTV in zunanjepolitičnih sporih.
    1. 9. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Inter de Limeira

    Brazilska zvezdnika združila moči s savdskim princem

    Upravni odbor brazilskega nogometnega kluba je odobril prodajo investicijski skupini, del katere sta tudi Roberto Carlos in Ronaldo Nazario.
    1. 9. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Jamarji po Hankejevem kanalu do Martelove dvorane, tokrat po smeti

    Jamarji so ob nizkem vodostaju prišli do Martelove dvorane in pobrali, kar je nanesla Reka.
    Saša Senica 1. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Razno
    Podkast Moč politike

    Demoniziranje prejemnikov socialne pomoči in nesprijaznjenost z izgubo oblasti

    Asta Vrečko in Janez Žakelj sta v ostrem soočenju spregovorila o referendumih, sociali, RTV in zunanjepolitičnih sporih.
    1. 9. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Inter de Limeira

    Brazilska zvezdnika združila moči s savdskim princem

    Upravni odbor brazilskega nogometnega kluba je odobril prodajo investicijski skupini, del katere sta tudi Roberto Carlos in Ronaldo Nazario.
    1. 9. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Jamarji po Hankejevem kanalu do Martelove dvorane, tokrat po smeti

    Jamarji so ob nizkem vodostaju prišli do Martelove dvorane in pobrali, kar je nanesla Reka.
    Saša Senica 1. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OBLETNICA

    Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

    Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
    Promo Delo 1. 9. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nedeljska vožnja ali Tour de France?

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

    Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

    Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
    31. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

    Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo