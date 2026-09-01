Komisija predlaga, da se Robertu Golobu ne prizna imuniteta

Mandatno-volilna komisija (MVK) DZ predlaga, da ne prizna imunitete prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je DZ že obvestil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. Odločitev o tem pa bo DZ sprejel v sredo.

Golob je predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću in MVK v ponedeljek poslal dopis, v katerem pojasnjuje, da se ne bo skliceval na imuniteto ali podal zahteve za odločanje DZ o priznanju imunitete. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oz. da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega.

»Sam namreč želim, da se kazenski postopek po dolgem predkazenskem postopku (od leta 2022) čim prej konča,« je dodal. Ker se ne namerava sklicevati na imuniteto, se mu sicer zdi odločanje DZ o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. Ob tem je navedel, da je pristojni organ dolžan DZ o uvedbi kazenskega postopka zoper poslanca zgolj obvestiti, predsednik DZ pa njega in ostale poslance ter MVK kot pristojno delovno telo.

»Slednje torej ne pomeni, da je potrebno odločanje DZ. Enako velja v primeru, če je poslanec osumljen storitve hujšega kaznivega dejanja, za katerega je predpisana kazen zapora nad pet let. Takšno kaznivo dejanje namreč predstavlja okoliščino, ki narekuje tek kazenskega postopka tudi brez dovoljenja DZ,« je sklenil Golob. Kot je navedel, je Specializirano državno tožilstvo DZ oz. predsednika DZ obvestilo, da je zoper njega na pristojno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zaradi podanega utemeljenega suma, da je kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen nad pet let zapora.

Gre za kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika, izhaja iz poročila MVK. Kot je v ponedeljek potrdil odvetnik Goloba Stojan Zdolšek, se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar, v kateri je nekdanja ministrica za notranje zadeve policiji naznanila očitke Golobu o domnevnem vmešavanju v delo policije.

Robert Golob bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna. FOTO: Matej Družnik

Golob je v dopisu Stevanoviću in MVK zapisal, da je prepričan, da njegovo ravnanje ni bilo v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo, ki se od predsednika vlade zahteva in da pri tem svojem ravnanju ni zagrešil kaznivega dejanja, ki se mu očita oz. nobenega kaznivega dejanja ter da bo to pred pristojnim sodiščem tudi dokazal.

Zahtevo za sodno preiskavo zoper Goloba zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje je Specializirano državno tožilstvo na ljubljansko okrožno sodišče vložilo oktobra lani. Očitali so mu domnevno vmešavanje v delo policije. Sodišče o zahtevi še ni odločilo. Kot je v ponedeljek navedlo SDT, jih je sodišče 18. avgusta pozvalo, naj predložijo dovoljenje DZ za nadaljevanje postopka, saj je bil obdolženec po vložitvi zahteve za preiskavo izvoljen za poslanca in v tej funkciji uživa procesno imuniteto.