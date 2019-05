Kompas za tiste, ki iščejo službo v tujini

Razmišljate o iskanju dela in selitvi v drugo evropsko državo? Vas zanima delovno-učna izkušnja v tujini? Imate vprašanje o pravicah delavcev v Evropi? Potem se obrnite na svetovalce omrežja EURES, ki vam bodo na voljo 14. maja, od 12. do 18. ure, na Carpacciovem trgu v Kopru v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019.Namen projekta, ki ga podpira Evropski socialni sklad, je učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih. EURES omrežje prek portala omogoča delodajalcem samostojno iskanje ustreznih kandidatov s pregledom življenjepisov registriranih iskalcev zaposlitve iz EU ter sodelovanje na »online« zaposlitvenih sejmih. Iskalcem zaposlitve pa svetovalci EURES ponujajo nasvete o zaposlitvenih možnostih v državah EU/EGP in Švici, finančnih spodbudah, delovnih ter življenjskih razmerah v želeni državi, posredujejo tudi informacije o prostih delovnih mestih in pomagajo pri pripravi mednarodnega življenjepisa.V preteklem letu so svetovalci EURES izvedli 68 seminarjev in 93 % udeležencev je ocenilo, da so bile informacije na seminarju uporabne oz. zelo uporabne. Za iskalce zaposlitve, ki se zanimajo za zaposlitve znotraj EU, EGP in Švice, so razvili tudi dve delavnici: Kako napišem dober mednarodni življenjepis za iskanje zaposlitve v tujini in Kaj moram vedeti pri odhodu v tujino zaradi zaposlitve. Odzivi tistih, ki so se za tako izkušnjo odločili, so zelo dobri: »Navdušena sem nad možnostjo, ki jo ponuja program!« pravi Ivona iz Maribora. Poleg delovnih izkušenj je običajno velik napredek pri znanju jezika: »Moje znanje nemščine se je zelo, zelo izboljšalo,« priznava Janez iz Šentvida. V Zavodu za zaposlovanje, ki sodeluje v projektu, pa ne poznajo samo številnih možnosti, pač pa tudi pasti, zato je obisk pri njih pred odhodom v tujino zelo dobrodošel.