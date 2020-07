Komu je Danijel Krivec zatožil Violeto Tomić?

»Pristransko in nedostojno«

Violeta Tomič, poslanka Levice, predseduje burni seji odbora za kulturo, ki ima na dnevnem redu napovedano spremembo medijske zakonodaje. Foto: Zajem Zaslona/Rtv Slovenija

Ljubljana - Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je predsedniku državnega zbora danes zatožil predsednico odbora za kulturo in poslanko Levice Violeto Tomić, da krši poslovnik Državnega zbora in neprimerno vodi seje odbora.Krivec je posebej izpostavil dogajanje na seji odbora pred tednom dni, 15. julija, na kateri so obravnavali napovedane spremembe zakona o Radioteleviziji Slovenija. Na njej je, pravi, Tomićeva ponovno kršila 51. člen poslovnika Državnega zbora, Onemogočila je namreč, trdi Krivec, da bi pri obravnavani točki dnevnega reda sodelovali vsi predstavniki zainteresirane javnosti. Na seji je več poslanskih skupin predlagalo, da glasujejo o sodelovanju posameznikov, ki jih je na sejo vabila SDS. A predsedujoča predloga ni dala na glasovanje, dodajajo v SDS; nasprotno, dodatno vabljene je obtožila, da bo njihova razprava nekulturna in sovražna. Krivec ji očita, da je sama na eno od preteklih sej vabila Domna Saviča, ki je na socialnem omrežju Twitter nedostojno zmerjal kristjane.V poslanski skupini SDS so predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču še potožili, da je predsednica odbora pred vodenjem seje svoje odločitve primerjala in utemeljevala z vodenjem sej predsednikov in predsednic ostalih odborov in ob tem navajala napačna dejstva. Tomićevo obtožujejo pristranskega in nedostojnega vodenja sej odbora, njen odnos do udeležencev na sejah ter do poslank in poslancev pa ocenjujejo za neprimeren in v nasprotju z etičnim kodeksom poslancev. Poslanca SD Franca Trčka, denimo, ni niti opozorila, ko je sedanjo vlado Janeza Janše imenoval za »vlado skrajnega primitivizma«, je Zorčiču napisal Krivec in ga zaprosil, da ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi in zagotovi korektno vodenje odbora za kulturo. Obenem mu je zaradi »samovoljnih odločitev glede vabljenih na predlog poslanske skupine SDS, neprimernega vodenja, komentiranja razprav, nespoštljivega odnosa« predlagal zamenjavo predsedujoče odboru za kulturo z nekom, ki bo »spoštoval poslovnik državnega zbora in etični kodeks poslancev«.