Komu koristijo eksotična potovanja Alenke Bratušek

»V zadnjem času so se izrazito povečala potovanja ministrske ekipe Šarčeve vlade v daljne, eksotične dežele,« pravi Dušan Olaj, direktor Duola, uspešnega izvoznega podjetja. Dolgoletni zunanji minister Dimitrij Rupel pa ocenjuje, da bi morali ministri potovati predvsem v države članice EU in Nata, in ne v tretje države. »Bratuškova se je izognila nekemu drugemu, bolj pomembnemu dogodku, in to je proračunska seja,« opozarja Rupel.Medtem ko je bila v začetku tedna številna vladna ekipa s predstavniki enajstih podjetij, med katerimi so bili tudi pomembni igralci v slovenski energetiki (kot sta Petrol in Geoplin) na uradnem ...