Komu so služila prikrita snemanja?

Popovič trdi, da so napravi podtaknili, da bi ga očrnili

Koper – Nedavno odkritje naprav za prikrito snemanje v eni od občinskih pisarn še zmeraj buri domišljijo Koprčanov in drugih. Informacije, ki so prišle v javnost, so zelo skope, zato večina domnev sloni na nepreverjenih in neuradnih, morda tudi zavajajočih informacijah. Na policijski upravi Koper povedo le, da gre za predkazenski postopek in da so v občinskih prostorih izvajali določene preiskovalne aktivnosti. Več ne želijo povedati.Na občinski upravi smo od različnih virov izvedeli, da je napravo našel eden od novih uslužbencev, ki je bil nameščen v prostorih nekdanje službe za odnose z javnostmi, In sicer v predalu ene od pisalnih miz. Najditelj je našel navidezni kemični svinčnik in obesek za ključe, v resnici pa je šlo za napravo za prikrito (zvočno in slikovno) snemanje. Tisti, ki so pregledovali napravi, naj bi odkrili posnetke s koprskega sodišča, z obravnav proti bivšemu koprskemu županu. Ni pa nujno, da je bilo samo to, vendar posnetkov niso podrobneje pregledali. Bodo pa to najverjetneje natančneje opravili koprski kriminalisti, ki bodo zaslišali vpletene. Po naših neuradnih informacijah naj bi ob napravi našli dokumente, iz katerih je mogoče sklepati, da so bile kupljene že leta 2013. Povprašali smo štiri, ki so bili zaposleni v PR službi koprske občinske uprave (ali pa so še tam), ki so nam vsi po vrsti odločno zatrdili, da teh naprav niso ne uporabljali niti vedeli zanje. Zato je velika verjetnost, da jih v službi za odnose z javnostmi res niso poznali., ki je delala kot piarovka v kabinetu Borisa Popoviča, je povedala, da sta s kolegico(obe sta bili zaposleni v povezavi z mandatom Borisa Popoviča) dodobra počistili predale pisalnih miz pred svojim odhodom z občine. Sicer pa sta delo začeli opravljati približno tri leta po tem, ko naj bi bili napravi kupljeni., ki zdaj vodi službo za odnose z javnostmi, je povedala, da na upravi še zmeraj ne vedo, čigavi sta snemalni napravi, saj še nimajo podatka o tem, ali ju je kupila občinska uprava ali sta bili zasebna last.Zaradi vsega naštetega obstaja verjetnost, da ju je uporabljal kateri od drugih občinskih uradnikov, ali še verjetneje – svetovalcev bivšega župana. Slednji je odločno zanikal, da bi sploh vedel, za kaj gre. Po neuradnih informacijah je Boris Popovič prepričan, da so najdene snemalne naprave podtaknili prejšnjemu občinskemu vodstvu le zato, da bi ga še bolj očrnili. Zato je napovedal ovadbo proti takemu početju.