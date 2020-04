FOTO:Komunalni delavec: »Ljudje nam pokažejo, da nas cenijo«

Darko Knez – tisti, ki dela naš svet čistejši. FOTO: arhiv Simbio

Od dlakocepstva do prijaznosti

Delavci vsak dan dobijo maske, rokavice, v podjetju in v vozilih imajo razkužila. FOTO: arhiv Simbio

Korona ukrepi

Celje – Delavci v komunalnih podjetjih so tisti, ki so v krizah, kakršna je ta, v prvih »bojnih« linijah. Smeti ni žal nič manj, ko smo vsi ostali doma ali delamo od doma. Delavec celjskega Simbiapravi, da imajo več dela v zbirnih centrih, saj ljudje čistijo hiše, lope, kleti … Delavci so zdaj prikrajšani za jutranje kavice, se pa na terenu še najdejo posamezniki, ki s kakšnimi dobrotami smetarjem polepšajo dan. Ne nazadnje nam prav smetarji delajo svet lepši, predvsem pa čistejši.Darko Knez je voznik nakladalec, sicer pa je mojster za vse. Vsak teden se vozi po ulicah, kjer pobirajo smeti, upravlja stroj, s katerim nalagajo zvone na ekoloških otokih, bil je že komunalni nadzornik in delal na zbirnih centrih, prejšnji teden so s kolegi temeljito očistili in razkužili mesto Celje, vsako leto pa otrokom na mestni plaži predstavlja poklic smetarja. Dela mu tudi v času epidemije koronavirusa tako zlepa ne zmanjka. Čeprav pravi, da bistvene razlike med časom epidemije in časom prej, ni: »Pozna se, da so ljudje malo bolj doma, saj so bolj polna parkirišča. Predvsem v mestnih središčih in blokovskih naseljih je težji dostop do zabojnikov. Delo pa je za nas popolnoma enako. Ceste so malo bolj prazne, kar je dobra stran tega.«Več dela imajo v zbirnih centrih. Zbirna centra v celjskem Bukovžlaku in Žalcu v vsem tem času obratujeta normalno, preostalih pet Simbievih zbirnih centrov je odprtih le ob sobotah. »Pozna se, da so ljudje doma, ker smeti vozijo v zbirne centre. Ker imajo čas, čistijo hiše, lope, skladišča … Pa tudi ekološki otoki so precej bolj polni, papir in steklo se kopičita. S tem imamo kar veliko dela.« Večina slovenskih komunalnih podjetij opozarja na problem odpadne embalaže, v Simbiu za zdaj s tem večjih težav ni, je povedal Knez: »Pri nas imamo res dovršen regijski center za ravnanje z odpadki z novo linijo za razvrščanje in sortiranje, zato pri nas embalaža ni tako velika težava. Če pa je, recimo, ne bi en teden pobirali, bi bilo vse prepolno.«Če bi mislili, da smetarjem prav veliko stika z ljudmi ni treba imeti, bi se zmotili. Mladi so lahko kruti, pove Knez: »Smetarji smo specifika. Nekateri mladi, ko greš skozi Celje, se držijo za nosove, češ da smrdi.« Nekateri pa so zelo dlakocepski. »Če v zabojniku pri strankah ostane ob praznjenju ena mala vrečka, kličejo, da jim nihče ni izpraznil smetnjaka. Včasih nekateri tudi ne razumejo, da se na cesti lahko zgodi marsikaj, da so različne vremenske razmere in da ne moreš vedno ob isti uri pobrati smeti. Ljudje so že kar navajeni na določeno uro, a ne gre vedno tako. Očitno smo neka njihova stalnica,« pove in se smeji.Zgodbe pa so lahko tudi zelo lepe. »Starejši so vedno veseli, da te vidijo. Malo te ogovorijo, tudi kakšna kavica kdaj zadiši. Prejšnji teden je bila splošna čistilna akcija mesta Celje, preprali smo celo mesto in tržnico. Vse javne površine, tlakovane poti, pločnike, podhode, vse smo temeljito očistili. Delali smo s štirimi vozili, še z vozili za pometanje ulic z visokim tlakom. Na tržnici smo odstranili lesene pode, jih očistili, sčistili tla pod njimi in razkužili. Ko smo prali tržnico, je neka prijetna gospa z okna rekla. »Kako ste vi pridni, ste mi oprali dvorišče.« In ko je videla, kako pozno še delamo, je prinesla cel krožnik jabolčnega zavitka, tako da nam je pokazala, da smo ljudje in da nas cenijo.«Ko so začeli veljati posebni ukrepi glede koronavirusa, so se tudi v Simbiu organizirali. »Prvi ukrep je bil, da se v vozilu, kjer so se prej lahko vozili trije, zdaj vozita le dva, eden se pelje zadaj s svojim ali službenim vozilom. Vsak dan dobimo zaščitne maske, rokavice, v vseh prostorih in vozilih imamo razkužila. Enaintrideset delavcev iz Šmarja pri Jelšah je ostalo doma, ker je bilo tam eno bolj kritičnih mest,« pravi Knez. Dodaja, da jih zaradi koronavirusa ni strah: »Če ne razmišljaš preveč o tem in ne govoriš ves čas o tem, potem sploh ne vidiš neke velike razlike.« A jim je koronavirus odvzel nekaj rutine: »Običajno smo zjutraj prišli v službo in šli skupaj na kavo, zdaj tega ni. Ker imamo spremenjen delovni čas, gredo nekateri malce prej iz službe, in ko se vrnejo, se takoj preoblečejo, oprhajo in gredo domov. Da nimamo stika, da ne tvegamo po nepotrebnem. Da se ne družimo preveč.«