Konca epidemije še ni najavila nobena druga evropska država

Preberite tudi: Konec epidemije, konec pomoči

Iz ene skrajnosti v drugo?

O potezi slovenske vlade poročajo hrvaški mediji. Jutarnji list, denimo, opozarja, da stroka nad presenetljivim preklicem epidemije ni navdušena. Novico je objavila tudi agencija Reuters.

Konec karantene ob prehodu meje

Slovenska vlada je pozno sinoči preklicala epidemijo, ki je bila v veljavi več kot dva meseca, od 12. marca . Epidemije niso preklicali še v nobeni evropski državi. Slovenija solira, preklic pa prinaša rdečo luč za podaljšanje veljavnosti večine ukrepov iz mega protikoronskega zakona, predvidenih do konca junija.Če vlada epidemije ne bi preklicala, bi se ukrepi, kot so pomoč samozaposlenim s temeljnim mesečnim prihodkom, subvencioniranje začasnega čakanja na delo in plačevanje (dela) prispevkov, podaljšali za mesec dni. Kot so na vladnem uradu zapisali po dopisni vladni seji, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ocenil, »da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v populaciji«.Kar ne pomeni odprave vseh ukrepov. »Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19.«Z odzivom na potezo Janševe vlade je pohitel. ​»Iz ene skrajnosti v drugo. Brez vnaprejšnje priprave, kar čez noč,« je zapisal. Razglasitev epidemije 12. marca je bilo zadnje odmevno dejavne njegove vlade.Po vladnem prepričanju trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ne pa še njihove odprave v celoti. Prvi potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 smo v Sloveniji zabeležili 4. marca 2020, do vključno 13. maja pa smo zabeležili 1464 potrjenih primerov okužbe. Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno <1.NIJZ je v svoji oceni kljub preklicu epidemije znova izpostavil, kar smo že nič kolikokrat slišali in prebrali: da so med ukrepi, namenjenimi omejitvi širjenja okužbe, še posebno pomembni testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov, karantena za visoko rizične tesne kontakte, higiena rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance. Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila omejitev širjenja bolezni. Poleg tega je tudi v bodoče potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.