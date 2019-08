Končal se bo 57. sejem Agra 

Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se bo danes zaključil 57. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Njegov pomen in vlogo bosta ocenila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec ter predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, poroča STA.



Letošnja Agra poteka v znamenju digitalizacije, avtomatizacije, novih tehnologij v kmetijstvu in agroživilstvu ter generacijske prenove. O teh temah je bilo tudi največ pogovorov in predstavitev, na sejmu pa je bilo za razliko od prejšnjih let opaziti več mlajših obiskovalcev.



Na Agri so bili tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan ter člani 15 delegacij ministrstev iz različnih članic EU in držav pristopnic.



Ob partnerici sejma avstrijski Štajerski se v Gornji Radgoni predstavlja še sedem držav, srečali so se tudi predstavniki 24 mest Slovenije, Avstrije in Madžarske iz projekta Sodelovanje mest 2 (City Cooperation II).



Večja pozornost je bila tokrat namenjena tudi mladim kmetom, hrani iz bližine, inovativnosti, znanju in povezovanju, trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi, kmetijski tehniki za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje ter ekološkemu kmetijstvu. Podelili so tudi več nagrad z Agrinih ocenjevanj.



V šestih sejemskih dneh se je zvrstilo več kot 150 dogodkov, pri katerih sodelujejo državne, strokovne, gospodarske in stanovske ustanove in organizacije na čelu z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.