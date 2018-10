Koncert nostalgije in novih zgodb v Gledališču Tartini 

Skupina igra izvrstno mešanico romske in plesne sving glasbe Foto arhiv Maone

Ljubljana – Vbonastopila, ki igra izvrstno mešanico romske in plesne sving glasbe, snovegaV projektu se nostalgija prepleta z novimi zgodbami, saj fantje izvajajo avtorsko glasbo v slogu, ki nas popelje v obdobje salonov, cigar, čarlstona in lakastih čevljev. Koncert ob izidu nove plošče prinaša nove skladbe in glasbene radosti, to bo pravi gala koncert.Po uspešnem prvencu Hot club Piran bo Teo Collori s svojo zasedbo predstavil album Kamerato Muzikante, ki bo izšel pri ameriški založbi Lowtemp.Tudi novi album je avtorski, le da so tokrat v nasprotju s prvencem, za katerega je vse pesmi napisal Teo Collori, avtorji vsi člani zasedbe.in njegova lahkotna igrivost sta še naprej steber načina igranja, od katerega pa se fantje oddaljujejo v vode, so sporočili iz agencijeIn ob tem dodajo, da je Ian Patterson za svetovno znani portal ALL ABOUT JAZZ zapisal, da je »Teo Collori in Momento Cigano zasedba, ki v svet gipsy swinga ali manouche jazza s svojimi izvrstnimi avtorskimi kompozicijami vnaša posebno svežino. Prepričljiva izvedba in dovršena zvočna slika skupino postavljata ob bok najkvalitetnejšim tovrstnim godbam širom sveta....«.Maona je turistična agencija, ki sodeluje s številnimi umetniki, galeristi in muzeji. Caffe Teater v sklopu Gledališča Tartini je prevzela v upravljanje z namenom, da skupaj z Avditorijem, upravljavcem gledališča, ustvarijo center kulture v Piranu, pravijo v agenciji.