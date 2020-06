Koncert poveličevalca ustaštva Thompsona je za borce nesprejemljiv

Država spodbuja nemir

Odločitev slovenskega notranjega ministrstva ni samo nerazumljiva, temveč je v nasprotju s slovenskimi ustavnimi svoboščinami, je prepričan Marijan Križman, predsednik borčevske organizacije. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Preberite tudi:



Pastirski rocker premagal in sprl Slovenijo

Ljubljana – Na odprto pot za organizacijo koncerta hrvaškega nacionalističnega pevcav Mariboru so se odzvali v Zvezi združenj borcev NOB Slovenije (ZB), ki so nad podporo ministrstva za notranje zadeve ustašoidnemu pevcu dobesedno zgroženi. Zahtevajo preklic odločitve in prepoved tovrstnih prireditev Zveza borcev protestira nad odločitvijo najvišjih državnih organov, ki omogoča koncert pevcu, in tako spodbuja mednacionalno nestrpnost in sovražni govor. Ministrstvo za notranje zadeve je pred nedavnim namreč odpravilo odločbo mariborske upravne enote, ki je že drugič prepovedala koncert zloglasnega hrvaškega pevca Thompsona. Ta v svojih pesmih poveličuje ustaško-fašistično ideologijo.»Ustaštvo je eden od simbolov okupirane Evrope med drugo svetovno vojno. Neodvisna država Hrvaška je v tem obdobju okupirala tudi del ozemlja današnje Slovenije. Zato je odločitev slovenskega notranjega ministrstva ne samo nerazumljiva, temveč v nasprotju s slovenskimi ustavnimi svoboščinami, saj ministrstvo na slovenskem suverenem ozemlju dopušča koncert pevcu, ki poveličuje fašistično ideologijo, ki je slovenski narod obsodila na smrt,« je v odprtem pismu javnosti med drugim zapisal predsednik zvezePrvi mož borčevske organizacije je dodal, da se ta nesmisel dogaja prav v letu, ko bi Slovenija morala ponosno praznovati 75. obletnico osvoboditve in zmage mednarodne zavezniške koalicije, del katere je bilo tudi partizansko gibanje. Država tej častitljivi obletnici zmage nad nacifašizmom, prav tako državnemu prazniku dnevu upora proti okupatorju, ni namenila prav nobene pozornosti. Nasprotno pa dopušča dogodek, ki časti fašizem in v slovenski prostor vnaša nemir ter spodbuja sovraštvo.»V primeru, da se bo koncert resnično zgodil, bomo v Mariboru pripravili protestni shod. To mesto, ki je veliko pretrpelo med drugo svetovno vojno, zagotovo ne bo postalo drugi Pliberk,« je za Delo povedal Križman.