Končno na kavo k Turjaški Rozamundi: grad Turjak prevzema JGZ Brdo

Čeprav so prenovljeni grad Turjak z dvakrat prestavljeno otvoritvijo odprli pred mesecem dni, je upravljalca dobil šele včeraj; to je JGZ Brdo. V. d. direktorja zavoda JGZ Brdo Marjan Hribar in ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc sta že včeraj podpisala pogodbo, so sporočili danes. »Grad Turjak prevzemamo s ponosom ter se zavezujemo k ohranjanju njegove kulturne dediščine in izvedbi dogodkov po najvišjih državnih in protokolarnih standardih. Ponudbo dopolnjujejo vodeni ogledi, kavarna, Hotel Grad Turjak in grajske dvorane za tržne in protokolarne dogodke,« so zapisali ob tej priložnosti. Grad, sicer spomenik državnega pomena, je bil zadnji mesec že odprt za javnost, vendar ne kavarna ne hotel nista obratovala, prav tako si ni bilo mogoče ogledati stalne razstave. Kot napovedujejo ...