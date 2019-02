Predstavitev končnega poročila o policijskem ravnanju z migranti (PRENOS V ŽIVO)

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer z namestniki na novinarski konferenci predstavlja končno poročilo o aktivnostih in ugotovitvah varuha o ravnanju policistov na južni meji.









Policisti so očitke zavrnili

V poročilu so preverjali očitke, da policisti na meji nezakonito zavračajo migrante. Nadzora nad delom policije, ki ga predstavljajo danes, so se pri varuhu lotili po opozorilih nevladnikov in medijev, da se na meji s Hrvaško izvajajo tako imenovani pushbacki, torej nezakonito zavračanje migrantov in izganjanje nazaj na Hrvaško, ne da bi jim omogočili azilni postopek.

Na policiji in ministrstvu za notranje zadeve so očitke zavrnili, a so pri varuhu že lani poleti v vmesnem poročilu ugotovili nekatere pomanjkljivosti pri postopkih obravnave tujcev.



Po nenapovedanih obiskih policijskih postaj v Črnomlju in Metliki so namreč v pregledanih primerih pogrešali resno obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika. Ker pa tedaj očitkov o prisilnem vračanju tujcev niso mogli ne potrditi ne zanikati, so pri varuhu nadaljevali nadzor in obiske posameznih policijskih postaj. Sklepne ugotovitve so tako strnili v končnem poročilu.



Na današnji novinarski konferenci varuhinja, ki se ji sicer mandat izteče 23. februarja, skupaj s sodelavci predstavlja tudi o zahtevi za oceno ustavnosti uredbe o hrupu in nekaterih drugih aktualnih vsebinah.