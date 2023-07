Končno razpis za gradnjo novih učilnic medicinske fakultete

Po zapletih okoli denarja iz evropskih sredstev za gradnjo novega kampusa Medicinske fakultete v Ljubljani je medicinska fakulteta na spletni strani Univerze v Ljubljani včeraj objavila javni razpis za gradnjo 84,8 milijona evrov vrednega kampusa, ki bo rešil izjemno prostorsko stisko medicinske fakultete in omogočil večji vpis študentov medicine. Po predvidenem časovnem načrtu morajo biti dela končana do junija 2026.

Po zapletih ponovno evropska sredstva

Okoli evropskih sredstev za Medicinsko fakulteto v Ljubljani se je zapletlo, ko je urad za okrevanje in odpornost maja prevetril slovenski del načrta za okrevanje in odpornost (NOO), zaradi česar je vlada predlagala umik medicinskega kampusa na Vrazovem trgu v Ljubljani iz evropske sheme financiranja. Univerzo v Ljubljani kot sofinancerja, še posebej pa njeno članico medicinsko fakulteto kot uporabnico, je odločitev vlade spravila v stisko, saj so evropska sredstva po načrtu pomemben del naložbe, univerza pa je do takrat že porušila obstoječo nefunkcionalno in premajhno zgradbo na Vrazovem trgu, da bi na njenem mestu zgradila novo.

84,873 milijona evrov je vreden razpis za nov kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Vlada je nato junija na podlagi zbranih informacij in usklajevanj medicinsko fakulteto ponovno uvrstila v shemo financiranja z evropskimi sredstvi, tako da bosta financiranje in gradnja potekala po prejšnjem načrtu: 52,7 milijona evrov iz evropskih sredstev, 11,1 milijona iz sredstev ministrstva za visoko šolstvo in 21 milijonov evrov iz sredstev Univerze v Ljubljani. Medicinska fakulteta bo z novo zgradbo pridobila okoli 20.000 kvadratnih metrov površin, na katerih bodo večinoma predavalnice, v novo zgradbo pa bodo vselili tudi nekaj predkliničnih inštitutov, kot so inštitut za biokemijo, za biofiziko, za biologijo celice in druge.

Razpis za gradnjo novega kampusa Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani, skupaj z vso razpisno dokumentacijo. Že danes je objavljen tudi na evropskem portalu javnih naročil, na slovenskem portalu javnih naročil pa bo z nekajdnevnim zamikom, predvidoma v torek.

»Z objavo razpisa smo se držali 14-dnevnega roka, kot ga je pričakoval minister za zdravje. Pripravili smo ga zelo natančno, tako da upamo, da ne bo pritožb. Razpis ima 45-dnevni rok za prijavo, nato bo univerza izbrala izvajalca. Če ne bo pritožb, se bo gradnja začela jeseni,« je povedal prof. dr. Igor Švab, dekan medicinske fakultete. Gradbeno-obrtniška dela morajo v skladu z razpisom biti končana junija 2026. »Prostora bo dovolj, da bomo lahko vpis še malo povečali, kolikor bodo dopuščale kadrovske in klinične zmogljivosti,« je dejal dekan.

Prof. dr. Igor Švab, dekan: »Prostora bo dovolj, da bomo lahko vpis še malo povečali, kolikor bodo dopuščale kadrovske in klinične zmogljivost.« FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ker bo že kmalu – torej čez tri leta – na voljo več prostora, so že letos kljub izjemni prostorski stiski omogočili vpis dodatnih 30 študentov medicine. V šolskem letu 2023/24 bo tako v prvi letnik vpisanih 235 študentov medicine, kar je največ v zgodovini medicinske fakultete, in 55 študentov zobozdravstva. K temu je treba prišteti še 110 študentov medicine in 20 študentov zobozdravstva, ki bodo v študijskem letu 2023/24 v prvi letnik vpisani na Medicinsko fakulteto v Mariboru. Skupaj bo tako v Sloveniji jeseni začelo študirati medicino rekordnih 345 študentov in dentalno medicino 75 študentov. Študij traja šest let.

345 novih študentov medicine bo vpisanih v Ljubljani in Mariboru v študijskem letu 2023/24