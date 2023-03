Era Konrada Kuštrina na Fidesu se končuje

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides bo na današnji letni konferenci dobil novo vodstvo. S čela največjega zdravniškega sindikata se bo poslovil dolgoletni predsednik Konrad Kuštrin, ki se mu v teh dneh izteka štiriletni mandat. Delegati naj bi po informacijah STA izbirali med dvema evidentiranima kandidatoma za novega predsednika.

Po poročanju časnika Večer sta kot kandidata evidentirana Bojan Kostić iz novomeške bolnišnice in Damjan Polh, zaposlen v izolski bolnišnici. Oba sta člana glavnega odbora sindikata, Polh pa je tudi podpredsednik sindikata in član Fidesove pogajalske skupine.

Letna konferenca je sicer najvišji organ sindikata, ki jo sestavljajo delegati. Nazadnje je bila sklicana izredna letna konferenca septembra lani, ko so v sindikatu z več kot 3500 podpisi članov zahtevali izstop iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju in tudi sprejeli odločitev o splošni stavki zdravnikov in zobozdravnikov.

Dolgoletni predsednik se je umaknil iz pogajalskega procesa o plačah, nadomestil ga je Gregor Zemljič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sledila so pogajanja, ki jih je po Kuštrinovem umiku iz pogajalskega procesa v imenu Fidesa začel voditi podpredsednik sindikata Gregor Zemljič. Zemljič, ki se po informacijah STA ni odločil potegovati za mesto predsednika, je tudi podpisal sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, ki kot odgovor na zdravniške zahteve predvideva oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja.

Ena zadnjih Kuštrinovih izjav za javnost je bila ravno komentar omenjenega sporazuma. Ocenil je, da predstavlja zgodovinski dosežek, miselni preboj, ki so si ga želeli več kot deset let. »To je prvi premik k razgradnji enotnega plačnega sistema. Do zdaj se ni zgodilo, da bi katerakoli vlada na to pristala,« je takrat navedel.