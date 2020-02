Konec februarja višje pokojnine

3,2

odstotna uskladitev pokojnin



Upokojenci niso zadovoljni

Krivice, ki jih je upokojencem povzročil zloglasni Zujf, se še vedno niso popravile. Zato sindikat upokojencev Slovenije poudarja, da je njihova zahteva po izredni uskladitvi pokojnin za 5,6 odstotka še vedno aktualna.

Ljubljana -in drugi prejemki se bodo, potem ko so ta sklep potrdili tudi člani svetana današnji seji. Uskladitev se bo izvedla pri februarskem izplačilu pokojnin, veljala pa od začetka letošnjega leta.Uskladitev pokojnin se izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri tem bodo sledili 60-odstotni rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar -december preteklega leta v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem in 40-odstotni povprečni rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.Zpiz: »Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Tako izračunana uskladitev pokojnin ne more biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin.«Povprečna mesečna plača za leto 2019 je dosegla 1753,84 evra, za enako obdobje za leto 2018 pa je bila za več kot sto evrov nižja, visoka 1681,55 evra. Iz teh podatkov sledi, navajajo na Zpiz, da je bila rast povprečne bruto plače za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 visoka 4,3 odstotka, povprečna stopnja inflacije pa je bila lani visoka 1,6 odstotka.Pri sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) ob omenjeni redni uskladitvi pokojnin za 3,2 odstotka niso posebej zadovoljni, »saj jim zaradi različnih podražitev od oskrbnin v domovih za starejše do komunalni storitev v žepu oziroma denarnici ne bo ostalo več.« Ugotavljajo, da se kljub redni uskladitvi pokojnin razkorak med plačami in pokojninami še vedno povečuje. To pa zato, ker se jim krivice, ki jim jih je povzročil zloglasni Zujf, še vedno niso popravile.Kot poudarja sindikat upokojencev Slovenije, ki ga vodi Frančiška Ćetković, je njihova zahteva po izredni uskladitvi pokojnin za 5,6 odstotka še vedno aktualna. Ćetković: »Na seji Ekonomsko socialnega sveta, kjer so socialni partnerji obravnavali našo zahtevo o pogajanjih za izredni dvig pokojnin, je bila sprejeta odločitev, da se ta problematika čim prej uvrsti na sejo delovne skupine, ki se ukvarja s pokojninsko reformo. Pričakujemo, da se bo odločitev socialnih partnerjev kljub odstopu vlade čim prej uresničila ter da se bomo čim prej dogovorili o načinu in izvedbi izrednega povišanja pokojnin.«