Zaprtje lekarne na Mostu na Soči: zakon onemogočil novo koncesijo

Zaradi zakonskih pogojev pri podeljevanju koncesij za lekarniško dejavnost so na občini Tolmin sporočili, da bo lekarna na Mostu na Soči konec junija prenehala izvajati koncesijsko lekarniško dejavnost. Zadnji dan poslovanja bo ponedeljek, 29. junij.

Na občini Tolmin pojasnjujejo, da podelitev nove koncesije za lekarniško dejavnost na tej lokaciji ni mogoča, saj zakon o lekarniški dejavnosti določa prag šest tisoč prebivalcev na gravitacijskem območju posamezne lekarne. Na območju občine že deluje Lekarna Tolmin, v občini pa živi manj kot 12.000 prebivalcev, zato po navedbah občine pogoji za delovanje dveh samostojnih lekarn niso izpolnjeni.

Kot je za Primorski val pojasnil tolminski župan Alen Červ, je ministrstvo za zdravje občino obvestilo, da v postopku izbire novega koncesionarja za lekarno na Mostu na Soči ne bi izdalo soglasja za podelitev koncesije. Pri tem opozarja, da so zdajšnja zakonska merila za redkeje poseljena podeželska območja neživljenjska.

Občina navaja, da bi bilo obratovanje lekarne na Mostu na Soči možno v obliki podružnice lekarne, vendar je imetnik koncesije za Lekarno Tolmin to možnost zavrnil, še poroča Primorski val.

Lekarni sta oddaljeni dobrih pet kilometrov, zato bodo prebivalci Mosta na Soči za obisk lekarne v Tolminu potrebovali približno deset minut vožnje.

V sporočilu, ki so ga poslali s tolminske občine, je navedeno tudi, da so se obrnili na pristojno ministrstvo, ki jih je usmerilo v preveritev možnosti oblikovanja širšega gravitacijskega območja z vključevanjem sosednjih občin.

Pogovori in usklajevanja na to temo potekajo, prav tako načrtujejo obisk pri ministru za zdravje Tadeju Ostrcu.